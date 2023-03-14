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游錫堃自爆「我也怕公督盟」公布4項開放國會方案

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
為期2天的2023國會開放與監督論壇今在新板希爾頓登場。記者劉懿萱／攝影
為期2天的2023國會開放與監督論壇今在新板希爾頓登場。記者劉懿萱／攝影

為期2天的2023國會開放與監督論壇今登場，立法院長游錫堃開幕致詞指，台灣國會不斷朝公開化、透明化邁進，開放國會行動方案也已完成2項，另外2項包括立委揭露利益衝突、連署倡議平台也正在推動。此外，游也不忘開玩笑說，立委怕公督盟「我也怕」，但也因此讓國會更好。

長期關注國會監督的公民監督國會聯盟，與美國國際民主協會（National Democratic Institute）與西敏寺民主基金會（Westminster Foundation for Democracy），舉辦「2023國會開放與監督國際論壇」，現場來自科索沃、北馬其頓與羅馬尼亞等國國會議員，以及其他11個公民團體參與。

游錫堃致詞說，台灣雖不是「開放政府夥伴聯盟」（OGP）會員國，也沒有簽署「開放國會」（OP）的議會開放宣言，但從2016年起，台灣國會不斷地朝公開化、透明化目標邁進，自己2020年擔任院長後，也立即成立「開放國會委員會」，積極與民間組織合作，共同推出符合國際標準的開放國會行動方案。

游說，開放國會行動有4項方向，已完成的包括立院必須全程轉播、與新媒體合作推出國會2.0、議事資料完整公開，與正在進行的立院廉能文化，由立委辦公室主動揭露利益衝突的衝突，還有正在建置的連署倡議平台，擴大民眾參與國會的機會。他說，當國會更公開透明、資訊取得更容易，人民就更有機會透過參與立法，來決定自己的未來，並強調有健全的國會才有健全的民主，而民主是台灣自始至終堅持的核心價值。

游錫堃認為，台灣位於印太區域抵抗威權的最前線，也與其他國際民主國家飽受威權政體的錯假訊息、網路攻擊、以商逼政、認知作戰等各種威脅；近年來，全球民主版圖有萎縮現象，美國自由之家最新公布的2023年全球自由報告，全球民主連續17年衰退，自由度下降的國家多於自由度增加的國家，如何力挽狂瀾，是「民主同盟國」共同面對的課題。

游錫堃說，台灣歷經荷蘭、西班牙、明鄭、清治、日治、蔣氏政權等強權殖民統治，台灣人幾乎沒有一天做過自己的主人，如今在大家努力之下，台灣民主受到國際高度肯定。也因為台灣人是從被壓迫、屠殺中走過來的，深知得來不易，所以更加珍惜，並自許能幫助其他威權國家統治下的人民同享自由。

最後游錫堃說，公督盟對於國會的監督不遺餘力，也不忘開玩笑說「我也怕公督盟」，引來現場一陣笑聲。游說不只自己怕，其他立委也怕，所以台灣的國會才會更好，立法院除了自律外也需要他律，才能相輔相成。

2023國會開放與監督論壇今登場，立法院長游錫堃開幕致詞。記者劉懿萱／攝影
2023國會開放與監督論壇今登場，立法院長游錫堃開幕致詞。記者劉懿萱／攝影

游錫堃

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