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民進黨：國民黨政治口水一再扭曲基捷建設

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國民黨政治口水一再扭曲基捷建設。本報系資料照
民進黨表示，國民黨政治口水一再扭曲基捷建設。本報系資料照

基隆捷運議題持續受社會討論。民進黨新聞部主任張志豪今天表示，基隆市長謝國樑選前大打捷運政見，選後傲慢擺爛，一味推諉卸責，將基捷建設責任全推給中央，不僅不願籌措剩餘的部分預算，還怪東怪西，絲毫沒有肩膀及擔當。

張志豪指出，更令人遺憾的是，謝國樑連日來結合國民黨中央不斷扭曲事實、混淆視聽，奉勸國民黨及謝國樑，與其一再用政治口水進行政爭，不如快花點時間和心力，盡速依據基隆市前市長林右昌的規畫推動TOD土地開發模式，想方設法也自籌財源，才是正辦。

張志豪說，基隆捷運由於興建成本與土地徵收成本上漲，建設經費也隨之增加，為此中央補助基隆73.7％，補助比例比桃園、台中、高雄還高。軌道建設是民進黨提出的前瞻建設之一，國民黨曾為了政治鬥爭罵前瞻、擋前瞻，現在為了政爭也大罵中央、扭曲基捷，謝國樑作為市長沒有擔當，顯然失職。

張志豪表示，建設捷運的錢，土地費用本來就是地方政府負擔，各縣市都一樣，謝國樑搞不清楚狀況來跟中央要錢，這是失職也是失能。再者，軌道建設自籌財源籌措，最重要的就是運用軌道沿線的TOD土地開發模式籌措財源，而不是全部從市庫拿，謝國樑竟然連這個都不懂；最後，林右昌在市長任內早就為基隆規畫TOD開發計畫，謝國樑上任快3個月，請問有一站一站親自去現場看過嗎？有實際了解周邊建設需求了嗎？「如果沒有，你的擺爛怠惰就是最大失職」。

基隆捷運

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