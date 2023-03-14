快訊

全台首張佛教唱片來自星雲大師？作家指幕後推手還有「他」

麥當勞「草莓冰炫風、優格派」開賣！1+1=89新組合登場

影／農業旱災增百倍？ 民眾黨呼籲政府公平調配水資源

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左起）、立委陳琬惠、黨團幹事長張其祿上午舉行記者會，呼籲政府公平調配水資源。記者林俊良／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左起）、立委陳琬惠、黨團幹事長張其祿上午舉行記者會，呼籲政府公平調配水資源。記者林俊良／攝影

民眾黨立院黨團上午舉行記者會，表示目前台灣缺水危機日益嚴峻，南台灣降雨量創30年來新低，台南轉為減量供水，高雄也變為減壓供水，然而目前全台水庫淤積三分之一，管線漏水率約13.6%，政府常臨渴才掘井，沒有對水資源管理做好長期規畫。民眾黨立法委員陳琬惠、黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠呼籲政府公平分配水資源，並針對缺水提出務實應對方案。

立委陳琬惠表示，兩年前台灣才發生旱災，當時西部大面積農田被迫停灌休耕，今年旱象重演，曾文水庫蓄水量僅剩12.6%，白河水庫僅剩19.8%，政府應對令人民失望。指蔡英文政府自106年啟動前瞻基礎水環境建設計畫，台灣還是缺乏有效的節流手段，政府始終抱持僥倖心態，一再聲稱供水正常，卻是拿農業用水滿足工業用水，真的是「臨渴掘井」，政府口口聲聲要打造「韌性農業」如今只剩「任性」不給水，質疑到底重不重視農業用水。

立委張其祿也表示，經濟部長王美花去年強調台灣不缺電後，現在改換強調台灣不缺水，事實上台灣「不缺降水」，缺的是節流儲存和配水資源的能力。在水庫管理上，政府誇大清淤成果，但各水庫每年淤量仍大於清淤量，而再生水廠與海水淡化廠產水價格高，還須持續透過獎勵措施，以及增設耗水費雙向引導企業改變用水習慣。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左起）、立委陳琬惠、黨團幹事長張其祿上午舉行記者會，呼籲政府公平調配水資源。記者林俊良／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（左起）、立委陳琬惠、黨團幹事長張其祿上午舉行記者會，呼籲政府公平調配水資源。記者林俊良／攝影

延伸閱讀

民眾黨批政府把撥補當改革 五十步笑百步

影／民眾黨呼籲少子化下私幼補助不退場

15大法官恐將全由總統提名 張其祿憂淪為政黨伐異工具

全動法更名刪「準備」二字 立委質疑空白授權限制人民

相關新聞

陳建仁證實：故宮千張國寶資料外流 在陸拍賣網站賤賣

「鏡週刊」報導，國立故宮博物院傳出電腦遭駭，導致數千張國寶的圖檔資料外流，在大陸拍賣網站遭賤賣，甚至免費提供連結供人下載...

游錫堃自爆「我也怕公督盟」公布4項開放國會方案

為期2天的2023國會開放與監督論壇今登場，立法院長游錫堃開幕致詞指，台灣國會不斷朝公開化、透明化邁進，開放國會行動方案...

民進黨：國民黨政治口水一再扭曲基捷建設

基隆捷運議題持續受社會討論。民進黨新聞部主任張志豪今天表示，基隆市長謝國樑選前大打捷運政見，選後傲慢擺爛，一味推諉卸責，...

影／農業旱災增百倍？民眾黨呼籲政府公平調配水資源

民眾黨立院黨團上午舉行記者會，表示目前台灣缺水危機日益嚴峻，南台灣降雨量創30年來新低，台南轉為減量供水，高雄也變為減壓...

民進黨：中共應正確理解台灣人民主流民意 勿兩面手法

中共領導人在人大閉幕及記者會談及涉台議題。民主進步黨今天表示，中共當局不放棄以單方面的強制政治框架，限縮兩岸發展，一手呼...

基捷分攤款爆增 王鴻薇：民進黨對北北基秋後算帳？

基隆捷運的基隆市府分攤款爆增三倍，民調顯示逾五成基隆市民認為不合理，立委王鴻薇、桃園市議員詹江村以及國民黨文傳會副主委林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦