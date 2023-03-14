影／農業旱災增百倍？ 民眾黨呼籲政府公平調配水資源
民眾黨立院黨團上午舉行記者會，表示目前台灣缺水危機日益嚴峻，南台灣降雨量創30年來新低，台南轉為減量供水，高雄也變為減壓供水，然而目前全台水庫淤積三分之一，管線漏水率約13.6%，政府常臨渴才掘井，沒有對水資源管理做好長期規畫。民眾黨立法委員陳琬惠、黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠呼籲政府公平分配水資源，並針對缺水提出務實應對方案。
立委陳琬惠表示，兩年前台灣才發生旱災，當時西部大面積農田被迫停灌休耕，今年旱象重演，曾文水庫蓄水量僅剩12.6%，白河水庫僅剩19.8%，政府應對令人民失望。指蔡英文政府自106年啟動前瞻基礎水環境建設計畫，台灣還是缺乏有效的節流手段，政府始終抱持僥倖心態，一再聲稱供水正常，卻是拿農業用水滿足工業用水，真的是「臨渴掘井」，政府口口聲聲要打造「韌性農業」如今只剩「任性」不給水，質疑到底重不重視農業用水。
立委張其祿也表示，經濟部長王美花去年強調台灣不缺電後，現在改換強調台灣不缺水，事實上台灣「不缺降水」，缺的是節流儲存和配水資源的能力。在水庫管理上，政府誇大清淤成果，但各水庫每年淤量仍大於清淤量，而再生水廠與海水淡化廠產水價格高，還須持續透過獎勵措施，以及增設耗水費雙向引導企業改變用水習慣。
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