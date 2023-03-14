影／農業旱災增百倍？ 民眾黨呼籲政府公平調配水資源

民眾黨立院黨團上午舉行記者會，表示目前台灣缺水危機日益嚴峻，南台灣降雨量創30年來新低，台南轉為減量供水，高雄也變為減壓供水，然而目前全台水庫淤積三分之一，管線漏水率約13.6%，政府常臨渴才掘井，沒有對水資源管理做好長期規畫。民眾黨立法委員陳琬惠、黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠呼籲政府公平分配水資源，並針對缺水提出務實應對方案。

立委陳琬惠表示，兩年前台灣才發生旱災，當時西部大面積農田被迫停灌休耕，今年旱象重演，曾文水庫蓄水量僅剩12.6%，白河水庫僅剩19.8%，政府應對令人民失望。指蔡英文政府自106年啟動前瞻基礎水環境建設計畫，台灣還是缺乏有效的節流手段，政府始終抱持僥倖心態，一再聲稱供水正常，卻是拿農業用水滿足工業用水，真的是「臨渴掘井」，政府口口聲聲要打造「韌性農業」如今只剩「任性」不給水，質疑到底重不重視農業用水。