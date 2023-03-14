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中國將啟動統一協商 若不成將速戰速決？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國政基金會14日邀請專家學者，討論兩會後中國對台政策的影響。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國政基金會14日邀請專家學者，討論兩會後中國對台政策的影響。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「中國看到香港與烏克蘭的教訓，若要統一台灣絕對會是速戰速決！」淡江大學榮譽教授趙春山14日在演講中表示，兩會之後中國對台政策將會更加關注「反對外力干涉」，他認為可關注的時間點是2024年選舉前後，如果在政治上無法達成統一台灣，恐將使中國被迫動武；政大外交系教授黃奎博也提醒，解放軍被迫攻台將會造成巨大傷害。

賴神當選兩岸更糟

國政基金會14日舉行「中共兩會後對台政策之影響」研討會，趙春山表示，從政治局常委王滬寧、國務院總理李強與國台辦主任宋濤的談話，可以歸納兩會的對台政策走向：以交流促進融合、融合促進統一，同時也保留非和平手段反對台獨、外力干涉的空間，「軟的會更軟、硬的會更硬。」

趙春山認為，2024年台灣與美國總統選舉將會是很重要的觀察點，台灣總統選舉前，中國對蔡總統應該會冷處理，避免多生事端；但在選後，如果是國民黨執政，兩岸之間應該會很快恢復交流、對話與統一協商，但若是民進黨執政，因賴清德台獨立場更明顯，他預測兩岸關係會比現在還要糟。

中國未來會更主動

「中國若要武統台灣，將會速戰速決！」趙春山直言，很多人認為台海若開打將會拖延，但他們忽略政治因素的影響，中國從烏克蘭與香港都有獲得教訓，因此只要在政治上發現難統一台灣，要武統台灣的話將會是速戰速決；政大外交系教授黃奎博也說，解放軍還沒準備好攻台時若被迫動手，恐比準備好時對台危害更大，因為解放軍一定想要有大破壞，才能讓台灣就範。

黃奎博表示，中國對於外力干涉的因素已經高過反制台獨，民進黨政府近來表態比較溫和，連「抗中保台」都比較少講，背後應該是美國要求不要挑釁中國，「美國才是兩岸關係最重要變因，」他提到，中國未來會更關注台美之間的國會或行政互動，避免台美交流層級上升，未來中國在兩岸關係中會更主動。

軟硬政策強度擴大

「兩岸在民間會春暖花開，但政府很難！」黃奎博分析，中國雖然有推出「解決台灣問題總體方略」，但目前詳細方案尚未定案，其實如中國當初推動「一帶一路」，台灣推動「新南向政策」一樣，要到後面才會陸續將內容補齊，但他推測應該還是「舊酒裝新瓶」，就是九二共識、反對台獨，但一樣「軟的會更軟、硬的會更硬。」

海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢舉例，中國政府會更鼓勵台商在中企業上市，目前已經有59家，未來目標希望增加到100家，接下來一定會推出更多惠台政策。他說，中國在兩會中進行組織改造，未來推出對台方案也會「依法行政」，因此相關政策值得關注。

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