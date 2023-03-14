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基捷分攤款爆增 王鴻薇：民進黨對北北基秋後算帳？

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨今舉行「民進黨執政偏心？全台軌道建設問題從基捷變貴看起！」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨今舉行「民進黨執政偏心？全台軌道建設問題從基捷變貴看起！」記者會。記者劉宛琳／攝影

基隆捷運的基隆市府分攤款爆增三倍，民調顯示逾五成基隆市民認為不合理，立委王鴻薇、桃園市議員詹江村以及國民黨文傳會副主委林家興今舉行記者會力挺基隆市民。王鴻薇說：「過去林右昌認為基隆捷運不能造成預算排擠，現在不能換了位子就換腦袋」。

王鴻薇表示，林右昌擔任基隆市長時，曾經發函希望「基隆市府零出資」，在2022年8月也曾經對外宣稱「會排擠預算的話，基隆捷運就不用蓋了」，認為基隆市府最多能負擔17.7億。

王鴻薇說，當基隆捷運被質疑時，林右昌要時任台北市長柯文哲「不要見不得汐止跟基隆好」，認為基隆捷運會整合汐東線，「基隆好、汐止好，台北會更好」。王質問，當時林右昌的態度和現在的謝國樑不是一模一樣嗎？」那為什麼林右昌不能以「前基隆市長」的身分，為基隆市民說一句公道話？

王鴻薇說，不喜歡基隆市長謝國樑沒關係，但基隆捷運牽動到汐東線與民生線，影響的是整個北北基。一場選舉過去，基捷經費爆增64%，而基隆市府的分攤款變成三倍、難以負擔，讓基捷蓋不下去，這是要整基隆、新北、台北市嗎？難道因為北北基都是藍營執政，所以民進黨要秋後算帳？

詹江村表示，行政院長陳建仁說基隆捷運經費增加是因為「物價上漲」，通貨膨脹全台灣應該是一致的，不會說只漲基隆不漲桃園。但目前鄭文燦規劃的桃園綠線經費982億元，中央並沒有要桃園多負擔，那為什麼基隆捷運會爆增三倍，還是往後桃園也要增加負擔？桃園市民也非常擔心。

林家興指出，如果基隆捷運因為「營建成本增加」而要增加64%的經費，那照道理說，全台灣的軌道建設也應該同比例增加，那是不是高鐵延伸宜蘭的1880億元，高鐵延伸屏東的618億元也都要爆增？　如果沒有，那中央針對基隆的意圖，就非常明顯了。

基隆捷運

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