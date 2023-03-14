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台灣基進呼籲「溫暖內閣」硬起來 重視抖音威脅

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣基進今早召開記者會，高市議員張博洋（右）、南市議員李宗霖（左）呼籲，溫暖內閣要對中強硬，數位發展部須具備「數位國防」能力。記者徐白櫻／攝影
台灣基進今早召開記者會，高市議員張博洋（右）、南市議員李宗霖（左）呼籲，溫暖內閣要對中強硬，數位發展部須具備「數位國防」能力。記者徐白櫻／攝影

基於國安考量，愈多愈多國家封殺抖音（TikTok）軟體。台灣基進黨今在高雄市黨部開記者會指出，中國大陸將組建「國家數據局」進行更全面性的數據監管，面對抖音威脅，數位發展部應成立專責單位盤點及應對數據通訊威脅，培養數位國防能力，新內閣不能只有溫柔以對，不見具體作為。

高市議員張博洋表示，美國聯邦參議院情報委員會上周辦聽證會，聯邦調查局局長瑞伊示警，中國可透過抖音控制美國數百萬台設備的數據和軟體，甚至操作台海議題輿論；中共人大甫落幕，習近平宣布成立「國家數據局」，將進行更全面性的數據監管。

張也說，抖音全球超過10億用戶，台灣身為第一線，防範應該比美國強硬且超前，政府卻未設專責單位，連國會專案報告都沒有。建議數位發展部要正視抖音危害，成立專責單位應對，提升台灣的數位國防能力。

台南市議員李宗霖指出，政府下令公務電腦禁用抖音，台南及高雄市府也跟進，不過北市政府發生臨時工上班玩抖音，甚至把北市府資訊及民眾個資拍上影片，此案例敲響資安警鐘，顯示目前政府的作為遠遠不足。

「切莫為了溫暖而忘了來自敵國的嚴寒」張、李兩人呼籲，陳內閣標榜溫暖堅韌，但上任至今，陸續發生基層里長赴中統戰交流，黃埔校友揪團赴陸參加校慶等事件，不希望新內閣只有溫暖以對，卻不見具體作為。

抖音 美國 內閣

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