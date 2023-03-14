基捷53億市府民調5成不滿 林右昌：不了解民調怎做出來

基隆捷運經費近期暴增，傳出基隆市地方負擔額度最高將到53億，中央和地方為此拉鋸，基隆市府昨公布民調，基隆市民對分攤經費增加有高達51.5%不滿意。內政部長林右昌今受訪時表示，相關建設經費應理性討論，「不了解民調怎麼做出來」，大家對基隆建設都有所期待，中央和地方一起合作。

基捷近日宣布興建費用暴增至697億元，基隆市負擔額從17.7增至53.86億元。基隆市長謝國樑與去年從基隆市長一職卸任的林右昌為地方負擔費用，數度隔空喊話。

行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢，林右昌今進議場前被問到此民調表示，不了解民調怎麼做出來，特別是這種建設經費負擔，市府去做這個民調，「嗯，以前好像沒有這樣過」， 基隆建設大家都有所期待，中央地方一起來合作。