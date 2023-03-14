軍公教加薪有望？陳建仁正面回應了
萬物齊漲，針對軍公教今年是否有機會調薪，行政院長陳建仁今天在立法院受訪時表示，希望經過軍公教加薪審議委員會的審議結果，會有正向的回應。
主計長朱澤民昨天在立法院備詢時回應，物價上漲等於是實質所得降低，軍公教加薪「應能做出調整。」
陳建仁今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。陳建仁在備詢前受訪表示，對於軍公教加薪，他持正面看法，這2年國家經濟成長有不錯的結果，考慮到稅收，以及軍公教人員在過去2、3年來，因疫情關係對國家做出很重要的貢獻，希望經過軍公教加薪審議委員會審議結果，會有正向的回應。
此外，有民調指出，五成民眾不認為基隆捷運經費要由地方自付，中央是否會有更多挹注？陳建仁表示，他已請行政院副院長鄭文燦和交通部積極協助基隆市政府，希望大家一起讓基隆市民盼望已久的捷運盡快興建，讓大家享有便捷的捷運，中央會積極幫忙基隆市政府。
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