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史書華粉專復活「天道輪迴」開戰！提鍾沛君罹癌病史挨轟「沒醫德」

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員鍾沛君和盾牌牙醫史書華再掀罵戰，她的罹癌病史也被提起。報系資料照片
台北市議員鍾沛君和盾牌牙醫史書華再掀罵戰，她的罹癌病史也被提起。報系資料照片

有13萬人追蹤的網紅盾牌牙醫史書華臉書粉專，3月7日遭檢舉下架，昨(13)日宣布復活，他火力全開嗆讓藍白小粉紅失望，「天道輪迴來了」，並點名台北市市議員鍾沛君，還在留言提到「乳癌復發」等字眼，再掀罵戰。

日前史書華粉專遭下架時，台北市議員鍾沛君曾大喊，「所謂『天道好輪迴，蒼天饒過誰』，爽啦！」。史書華粉專復活馬上回擊「天道輪迴來了喔！」鍾沛君也留言反酸「歡迎貼牌牙醫淘寶華強勢回歸」，史書華留言說「我也不會在你乳癌復發的的時候說『天道好輪迴，蒼天饒過誰』或是停辦228紀念日，這些都太低俗了，但如果您身體不舒服，我一定會送花給您的」。

盾牌牙醫史書華(左)。記者黃仲裕攝影／報系資料照
盾牌牙醫史書華(左)。記者黃仲裕攝影／報系資料照

史書華談到私人病情，鍾沛君在自己臉書發文，「很難想像一位醫師，跟人筆戰時竟然會攻擊別人的病史，但也許是我的問題，牙醫只是工作，側翼才是本體。」鍾沛君補充，「其實當年我病變的患部在肺，並非乳癌，淘寶華可能平常貼牌貼習慣了，以為病灶也能貼牌轉生。」

徐巧芯發文聲援鍾沛君，稱史書華「暗咒對方疾病復發以及聲稱要送花，這種霸凌仇恨的行為難怪會被臉書下架粉絲頁，說真的被關一百次都不足為奇。」徐也為鍾打氣，「沛君加油！這種缺德小人早晚會有現世報，我們就是要活得更健康、更快樂，才會氣死他」。

網友傻眼，「醫德可能有問題」、「真的就像我阿母說的，書都讀到背上去了」、「這是一位醫師說的話喔？」、「學醫第一課『視病猶親』」。

鍾沛君 徐巧芯 側翼

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