拿豆漿跟國軍換蛋是加菜？李彥秀：民進黨超譯辭典沒極限

缺蛋問題持續，上周傳出農委會提出擬由農委會提供國軍產銷履歷豆漿「取代」雞蛋，不過農委會澄清是在既定菜單外，再為國軍加菜。國民黨北市議員李彥秀今批評，農委會的話翻譯成白話文就是「現在雞蛋不夠，國軍就少吃雞蛋，改喝豆漿」，「不是『換蛋』是『加菜』？ 民進黨超譯認知戰沒有極限。」

李彥秀今天在臉書提到，一月初臉書粉絲專頁「康編碎碎念」曾經整理民進黨「超譯辭典」，將民進黨「認知作戰」的洗腦手段一一羅列，包括「不是走私、是超買」、「不是萊豬、是美豬」、「不是停電、是跳電」、「不是同居、是租房」、「不是蓋牌、是校正回歸」、「不是核食、是福食」。現在民進黨的「超譯辭典」又可以加上一句，「不是換蛋，是加菜」。

李彥秀說，民進黨果然是「政治精算師」，一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。從營養學的角度，用豆漿取代原本雞蛋所需的蛋白質並無不可，而且大豆是旱作，相對省水，多喝豆漿，同時還解決了中南部嚴重的缺水問題！ 不僅國軍，農委為畜牧處副處長江文全更說，蛋白質來源可多元替代，也鼓勵「民眾」由不同的蛋白質來源攝食，比如各式肉品或豆製品。

李說，問題是，最近國內豬價漲翻天，毛豬交易價破90元創歷史新高，隨夏天豬隻供應吃緊時節，豬農評估日後交易價恐飆破百元「以後沒有豬肉可以吃！」屆時要國軍與民眾改吃什麼？民進黨執政下的台灣，七缺八漲已經不是新聞，套用民進黨的超譯辭典，「台灣真的不是缺水缺電缺蛋，只是讓台灣人民提早感受戰時的生存環境」！