影／郭台銘有意同框吃閉門羹？柯文哲：郭說時機敏感 還未拜訪
民眾黨主席柯文哲上月首度參與9天8夜的白沙屯媽祖進香活動，有媒體報導指出，當時鴻海集團創辦人郭台銘有意在遶境期間與柯文哲同框，卻遭婉拒，疑鬧不愉快。對此，柯文哲今天下午到新竹縣宮廟參訪時回應，「有想要去拜訪他（郭台銘），但他覺得最近太敏感了，所以還沒有機會去拜訪他。」
柯文哲今天到竹北市伍福宮，董事長彭吉台向他介紹廟宇創建的過程，議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷等人陪同，會後柯文哲接受採訪，針對媒體報導郭柯同框，卻遭婉拒疑雲，柯文哲反駁「那些都是以訛傳訛」，台灣最多就是傳來傳去，每次看到消息時，他都疑惑「那是怎麼一回事？」實情就如稍早辦公室的發言人陳智菡回應。
柯文哲說，有想要去拜訪他（郭台銘），但他覺得最近太敏感了，所以沒有機會去拜訪他。
針對新竹的立委布局，柯文哲回應，政黨就是人才的競爭，會多方的詢問與找人，目前會先成立選舉決策委員會，本周會先通過這次選舉的時間、委員會組成等程序，通過後，將正式進入選舉，接下來會全台走透透。
媒體追問「今天到新竹縣是在國民黨區內拔樁嗎？」柯文哲回應，全台真正的國民黨、民進黨總人數可能不到6%，大多在政治上沒有一定的傾向，舉例來說，他到宮廟拜拜，對方也不會詢問他是否為國民黨或民進黨等，老百姓在社會中，沒有那麼多的區別。
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