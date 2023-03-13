接見科索沃議員 蔡英文：和巴爾幹地區深化交流的起點

蔡英文總統今天接見「科索沃台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪問團，她表示，這次訪團到來，是台灣和巴爾幹地區深化交流的起點。她強調，台灣會持續跟國際民主盟友，為區域繁榮及全球民主韌性，更盡一分心力。

蔡總統說，很高興再次見到科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）。這次是科索沃國會第一次籌組高階、跨黨派議員團訪問台灣。訪團成員有來自北馬其頓以及羅馬尼亞的議員朋友，這是巴爾幹地區第一次有跨國家、跨黨派的國會議員共同組團來訪，她要謝謝大家一起促成這個意義重大的訪問。

蔡總統說，接下來，訪團除了拜訪立法院、相關協會；也會參加明天的「2023國會開放與監督論壇」。非常期待，大家跟我們一起分享巴爾幹地區的民主經驗；也一起見證台灣對開放國會、開放政府的努力。尤其近年，國際情勢出現很大的變化，全球正面臨威權主義持續擴張，以及假訊息、認知戰的威脅。台灣位處在民主防線的最前緣，願意也有能力和世界各國分享經驗。也希望跟國際民主盟友，加強各領域的合作，一起維護供應鏈的安全、捍衛區域的和平穩定，也一起守護民主自由的生活方式。

蔡總統指出，台灣和歐洲復興開發銀行有深厚的合作關係，期待透過這個平台，台灣和科索沃、北馬其頓以及羅馬尼亞，能夠針對綠能、資通訊、經貿投資，以及女性創業等領域，尋求更多的合作機會，讓彼此的夥伴關係更加深化、緊密。

蔡總統說，今天的貴賓都是台灣誠摯的好朋友，大家的到來，也是台灣和巴爾幹地區深化交流的起點。台灣會繼續努力，也會持續跟國際民主盟友，一起為區域的繁榮以及全球的民主韌性，更盡一分心力，並祝福訪團行程圓滿順利。

隨後霍蒂代表訪團致詞時表示，非常感謝蔡總統及各單位熱烈歡迎，也感謝美國「國際民主協會」的安排與支持此行。期待在未來的幾天能夠共同討論國會課責及透明化等議題，並且會見來自不同機構的同事。

霍蒂提到，訪團此行目的係就國會透明化及課責等議題進行討論與分享經驗，相信這是加強民主和公民代表權的重要話題。此外，這次訪問也是為了加深兩國之間的合作。

霍蒂說，台灣在全世界有很多民主盟友，有些為台灣發聲，有些比較低調。科索沃尤其了解台灣處境，經歷這種情況已經有一段時間，但他可以保證，只要團結並堅持原則，特別是設法維持與世界民主國家的聯盟，就會獲勝。訪團此行就是要表達和台灣站在一起，支持台灣，並要增加在各領域的合作。

霍蒂說，這次是他第二次訪台，很高興看到台灣非常強韌的民主，他認為，台灣應該要加強與世界其他民主國家的聯盟，只要保持這樣的友誼，結果就會到來。他認為，任何人都不應該干涉我們的生活及組織社會的方式。台灣已經成功地傳達這個訊息，「而我們也已經成功地向全世界發送了這個訊息。」

霍蒂表示，他能理解加強雙方在各方面合作的困難，但他認為，必須找到加強合作的方式，尤其在經濟方面。希望，台灣能將科索沃視為在該地區的朋友，他們已準備好與台灣合作，支持台灣，並作為台灣在該地區的樞紐。