挑戰民進黨大局條款 黃秋媖：要求公平競爭 參選意念沒動搖

高雄市長陳其邁曾代理黨主席，今被問到對民進黨「誠信條款（大局條款）」看法，他說，這是中執會決議通過的建議事項，是黨內「相讓相牽成」政治文化，有向有意轉戰立委的議員喊話意味。民進黨市議員黃秋媖將挑戰現任立委邱志偉，她今重申，參選意志沒動搖，希望黨部提供公平競爭機制，其餘就交選民抉擇。

高雄有8個區域立委選區，目前以第2選區（大岡山地區）氣氛較熱，該選區現任立委邱志偉拚連任，面臨同黨同志黃秋媖挑戰，國民黨那方，則有國民黨高雄市黨部現任副主委曹桓榮表態。

黃秋媖目前是第二任議員，她父親黃萬全、母親翁瑞珠都曾當過議員，黃秋媖說，二代人30年服務，一步一腳印，鄉親是她勇往直前的底氣，她強調，中央黨部是不建議議員帶職參選立委，不是禁止議員轉跑道參選立委，決定權在人民，選戰是實力原則，應該開放自由競爭，讓選區人民作主。

黃也說，去年黨內多位立委帶職參選市長，促成人才向上流動，現在卻反對優秀議員參加立委初選，還將人汙名化，希望以公平競爭來促進團結，她有信心為民進黨守住大岡山立委席次。希望黨部能提供公平競爭機制，其餘就交給選民定奪。

邱志偉尋求四連霸，面臨黃秋媖有意出馬挑戰，邱志偉團隊不敢輕敵，除了提出問政成績，也強化選區經營，在選區內每個行政區成立服務處，近期也可能安排站路口、掃市場等行程，回防、鞏固選區。

邱日前曾提到，政治是門志業，當3屆立委期間不曾有一刻鬆懈，北高雄的進步各界有目共睹，選民也用選票給予鼓勵，民進黨中執會提出不建議現任議員參與此次立委選舉，是回應社會對政治人物的期許，「當議員4個月就起身參加立委選舉是否妥當，社會自有評斷」。

綠營除大岡山立委選區可能有初選競爭，先前傳有意參選立委的鳳山區市議員林智鴻坦言，前陣子在鄉親勸進下，做好參選立委的萬全準備，但民進黨通過誠信條款，他尊重黨中央決議，也重新思考如何團結，顧好2024年總統與立委大選，「成功不一定是我，但成功一定會有我」，是否還會爭取黨內初選提名，林沒把話說死。

林智鴻表示，團結迎戰2024總統大選是黨內共同目標，尊重黨中央決議，機制是如此，就看每個人面對處理的智慧。

市議員郭建盟也傳出可能挑戰現任立委趙天麟，被問到在誠信條款下是否還會角逐立委，郭建盟今受訪表示，仍不排除這個可能，但對於誠信條款，他暫不評論。