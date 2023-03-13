蔡培慧宣誓就職第十屆立委 表態爭取明年南投區域提名

民進黨立委蔡培慧今天表示，既然要選舉就要好好地為人民服務，自己會在南投處理醫療、垃圾與長照福利的問題，一件一件都要努力做到，未來將在民進黨爭取2024年的區域立委提名，她會扎實地在南投服務人民。

國民黨前立委許淑華去年12月25日就任南投縣長，南投縣第二選舉區在今年3月4日舉行立委補選，蔡培慧替民進黨攻下南投縣的區域立委席次。

蔡培慧今天在立法院宣誓就職，正式就任第10屆立委，包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、民進黨立委郭國文、羅美玲、蔡易餘、王美惠、陳明文、莊瑞雄等人都到場觀禮。

蔡培慧會後受訪時表示，既然要選舉就應該好好地為人民服務，今天的宣誓除了要恪遵憲法，未來還要把她過去提出的政見，以及想要在南投處理的醫療、垃圾與長照福利問題，都要一件一件都要努力做到。

蔡培慧也說，自己會按照民進黨的規範，爭取明年南投縣區域立委的提名，「因為既然在南投，我就是要好好地、扎實地來服務」，基本上南投縣的選情比較緊張，只要有人提出有意參選的想法，她都會先拜訪請益，「我並不擔心會緊張，最重要的是要聽到每個人的心聲」。