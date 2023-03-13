駐巴西辦事處組長16樓住所墜樓亡 外交部：哀痛與不捨
外傳我國駐巴西聖保羅辦事處王姓組長10日上午在駐地住所輕生，外交部發言人劉永健今天下午證實，「這是一個令人難過的消息」，對王姓組長離世表達哀痛與不捨，他表示，「初步了解，王姓組長輕生原因應與工作無關」。
劉永健表示，外交部接獲通知後已於第一時間前往處理，並通知且協助家屬到當地處理後事。媒體報導，巴西聖保羅駐處王姓組長疑似和主管間有工作嫌隙，10日從駐地住所16樓墜樓身亡，劉永健否認，表示經初步了解，王姓組長輕生原因和工作無關；將全力協助家屬處理後事，也盼外界尊重家屬隱私與心情。
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