接見科索沃訪團 蔡總統：深化與巴爾幹地區交流

總統蔡英文今天接見科索沃跨黨派國會議員訪問團，她說，這次訪團到來，是台灣和巴爾幹地區深化交流的起點。科索沃前總理、國會議員霍蒂說，已準備好與台灣合作，支持台灣，並作為台灣在該地區的樞紐。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統上午接見「科索沃-台灣國會友誼小組」暨北馬其頓及羅馬尼亞跨黨派國會議員訪問團。

蔡總統致詞提到，很高興再次見到科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti），這是科索沃國會第一次籌組高階、跨黨派議員團訪台。訪團成員有來自北馬其頓以及羅馬尼亞的議員，這也是巴爾幹地區第一次有跨國家、跨黨派的國會議員共同組團來訪，她要謝謝大家一起促成這個意義重大的訪問。

蔡總統說，訪團將參加明天的「2023國會開放與監督論壇」，非常期待大家分享巴爾幹地區的民主經驗，並一起見證台灣對開放國會、開放政府的努力。

蔡總統指出，全球正面臨威權主義持續擴張，以及假訊息、認知戰的威脅。台灣位處在民主防線的最前緣，願意也有能力和世界各國分享經驗。希望跟國際民主盟友加強各領域合作，一起維護供應鏈的安全、捍衛區域和平穩定，一起守護民主自由生活方式。

蔡總統指出，台灣和歐洲復興開發銀行有深厚合作關係，期待透過這平台，台灣和科索沃、北馬其頓以及羅馬尼亞，能夠針對綠能、資通訊、經貿投資，以及女性創業等領域，尋求更多的合作機會，深化緊密彼此夥伴關係。

蔡總統說，訪團的到來，是台灣和巴爾幹地區深化交流的起點。台灣會繼續努力，持續跟國際民主盟友一起為區域的繁榮以及全球的民主韌性，更盡一分心力。

霍蒂致詞提到，台灣在全世界有很多民主盟友，有些為台灣發聲，有些比較低調。科索沃尤其了解台灣處境，他們經歷這種情況已經有一段時間，但他可以保證，只要團結並堅持原則，特別是設法維持與世界民主國家的聯盟，就會獲勝。訪團此行就是要表達和台灣站在一起，支持台灣，並要增加在各領域的合作。

霍蒂說，這次是他第二次訪台，很高興看到台灣非常強韌的民主，他認為，台灣應該要加強與世界其他民主國家的聯盟。他也認為，「任何人都不應該干涉我們的生活及組織社會的方式」，台灣已經成功地傳達這個訊息，而訪團也已經成功地向全世界發送了這個訊息。

霍蒂表示，他能理解加強雙方在各方面合作的困難，但他認為必須找到加強合作的方式，尤其在經濟方面。霍蒂希望，台灣能將科索沃視為在該地區的朋友，他們已準備好與台灣合作，支持台灣，並作為台灣在該地區的樞紐。