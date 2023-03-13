蔡培慧重返國會展現即戰力 「8個月拚4年會說到做到」

中選會副主委陳朝建今天頒發當選證書給南投縣立委補選當選人蔡培慧，蔡培慧上午在立法院舉行記者會指出，自己總共有3大特質，包括來自基層、具有專業及在政策上會傾聽大家的聲音，未來她一定會說到做到。

民進黨立委羅美玲、林靜儀與蔡培慧上午在立法院舉行「南投女力即戰力回來了」記者會，會前先由陳朝建到場頒發當選證書給蔡培慧。

羅美玲表示，立法院就是蔡培慧的娘家，因為她過去曾經擔任過立委，蔡培慧這次能夠回到立法院，民進黨團都感到非常開心，她這次回來馬上就要展現即戰力，而蔡培慧的當選字號是「007」，她真的很有「007」的精神，蔡培慧讓大家看到她的堅韌跟永不放棄。

羅美玲認為，民進黨這次推出的人選品質、質感非常好，產品很好推銷，尤其民進黨展現團結一致的力量，所以能夠在艱困的選區拿下這一席，未來大家會在南投縣攜手合作，所有人的目標一致，就是要讓南投更好。

蔡培慧表示，她出身自技職體系，半工半讀，「大家想像到的偏鄉教育、隔代教養都在我身上發生」，但是自己沒有放棄，因為南投的美好必須讓大家知道，「所以我覺得從事政治工作，最重要的要扎根」。

蔡培慧說，她時常告訴自己，如果從事政治工作需要有中央跟地方連結、專業問政的人，「蔡培慧不可以推託，妳必須在每次的戰爭當中，展現我們的特質」，因此唯有透過持續地耕耘，才能夠讓專業的特質被看見。

蔡培慧也說，南投縣沒有大型建設與大型醫院，垃圾累積了8、9年都不處理，總共有20萬頓，這些都是民生議題，但是過去的立委跟縣長不做，他們都太以自己為本位，而蔡培慧來自學界與基層，她會聽到大家的心聲。

蔡培慧強調，未來聽到的聲音都會兌現成為政策與國家資源，自己會說到做到，不管是垃圾、交通還是醫療問題，還有老人福利都會說到做到。

林靜儀表示，民進黨的特質就是站在地方、生於土地，「我們會跟所有人民站在一起，這是我們努力不懈的精神」，自己在台中市第二選舉區要用2年拚4年，但是蔡培慧比她還要辛苦，幾乎要用8個月來拚4年的時間。

林靜儀也說，蔡培慧過去已經為地方做很多事情，立法院現在要處理疫後特別預算案，「她會成為我們的生力軍，我們一起努力」，希望在接下來的會期能夠讓民眾非常有感，「我們是來做事的，會比對手做得更好」。