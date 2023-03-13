談「大局條款」 陳其邁：這是黨內相讓相牽成的政治文化

曾代理民進黨主席的高雄市長陳其邁，上午首度對民進黨「誠信條款（大局條款）」表達看法。他說，這是中執會決議通過的建議事項，是黨內「相讓相牽成」的政治文化，不管迎戰立委或總統大選，要維持政局穩定，推動改革至關重要。

陳其邁表示，選舉除了少數尊重多數，也有黨內民主機制，每位從政同志有其智慧，考量政治穩定及整體國家發展，都會基於個人及整個大局去做考量，同時選民也會看政治工作者的表現和態度。

民進黨中執會本月8日通過的「大局條款」，不建議現任議員參與2024年立委選舉，但艱困選區或無現任黨席立委之選區除外。該條款不僅在黨內掀起一股茶壺內風暴，讓有意與同黨現任立委競逐立委初選提名的民進黨議員相當為難，國民黨更點名過去民進黨有18個議員轉戰立委，都是「議員帶職參選」，批民進黨是雙重標準無上限。

有意挑戰高雄第二選區初選提名的民進黨高雄市議員黃秋媖就說，去年黨內有多名立委同志帶職參選市長，就是為了讓人才能不斷向上流動，現在卻抑制住優秀議員參加立委初選，對於被汙化感到不解。