快訊

奧斯卡獎有必勝法？「政治正確」不保證得獎

管中閔發表「卡管事件」新書：搞我的人、我永遠不會忘掉！

決定了！遵守「線民案」承諾 黃國書宣布不參選立委連任

談「大局條款」 陳其邁：這是黨內相讓相牽成的政治文化

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市長陳其邁談「大局條款」，是黨內「相讓相牽成」的政治文化。記者蔡容喬／攝影
高雄市長陳其邁談「大局條款」，是黨內「相讓相牽成」的政治文化。記者蔡容喬／攝影

曾代理民進黨主席的高雄市長陳其邁，上午首度對民進黨「誠信條款（大局條款）」表達看法。他說，這是中執會決議通過的建議事項，是黨內「相讓相牽成」的政治文化，不管迎戰立委或總統大選，要維持政局穩定，推動改革至關重要。

陳其邁表示，選舉除了少數尊重多數，也有黨內民主機制，每位從政同志有其智慧，考量政治穩定及整體國家發展，都會基於個人及整個大局去做考量，同時選民也會看政治工作者的表現和態度。

民進黨中執會本月8日通過的「大局條款」，不建議現任議員參與2024年立委選舉，但艱困選區或無現任黨席立委之選區除外。該條款不僅在黨內掀起一股茶壺內風暴，讓有意與同黨現任立委競逐立委初選提名的民進黨議員相當為難，國民黨更點名過去民進黨有18個議員轉戰立委，都是「議員帶職參選」，批民進黨是雙重標準無上限。

有意挑戰高雄第二選區初選提名的民進黨高雄市議員黃秋媖就說，去年黨內有多名立委同志帶職參選市長，就是為了讓人才能不斷向上流動，現在卻抑制住優秀議員參加立委初選，對於被汙化感到不解。

民進黨 議員

延伸閱讀

談水情備用水源 陳其邁：加速伏流水工程及洪水資源化

疫後百名公車駕駛流失 陳其邁：補足票價差為駕駛加薪

陳其邁宣布399市區通勤月票利多 7月起納入台鐵站點

陳其邁搭直升機看水情 學者倡洪水資源化可創多贏

相關新聞

談「大局條款」 陳其邁：這是黨內相讓相牽成的政治文化

曾代理民進黨主席的高雄市長陳其邁，上午首度對民進黨「誠信條款（大局條款）」表達看法。他說，這是中執會決議通過的建議事項，...

退伍軍人赴陸參加黃埔校慶 馮世寬：我們「情何以堪」

針對外傳我方有500位退役官組團赴中參加黄埔九十九週年紀念大會，退輔會副主委李文忠上午表示，退輔會對此舉深感不妥，將籲請...

謝國樑謝謝鄭文燦釋善意 17日會見交部政次談基捷經費

基隆捷運興建經費分攤額度，中央和基隆市政府拉鋸多時，交通部長王國材表示會派次長與基市府溝通。基市府今天表示，市長謝國樑1...

影／呼籲退伍軍人勿赴陸參加黃埔校慶 馮世寬：黃埔正統在中華民國

退輔會主委馮世寬與副主委李文忠上午舉行記者會，呼籲退伍軍人勿赴中國參加黃埔99周年紀念大會，不要落入中共統戰圈套自失立場...

退役軍官赴中參加黃埔校慶 綠委要他們知道分寸之所在

近日有多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友，前往中國大陸參加黃埔建校99週年活動，民進黨立委劉世芳今天表示，這些在台...

國民黨團：蔡英文未解決青年低薪 要不要跟年輕人道歉

國民黨立院黨團上午舉行「溫暖堅韌內閣？～民進黨不解決低薪問題！國民黨處理！」記者會，針對低薪問題提出三點意見：一，蔡總統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦