謝國樑謝謝鄭文燦釋善意 17日會見交部政次談基捷經費

基隆捷運興建經費分攤額度，中央和基隆市政府拉鋸多時，交通部長王國材表示會派次長與基市府溝通。基市府今天表示，市長謝國樑17日將與交通部政務次長胡湘麟會面，研商建設經費分攤及營運維護管理事宜。

基隆捷運第1階段興建經費，從400多億增加到逼近700億，基市府分攤費用也從17億多提高到53億多。基隆市長謝國樑認為超出市庫負擔能力，直言「門都沒有」。市府主張基隆捷運計畫應回歸大眾捷運法規範，屬中央規劃的建設，應由中央負擔相關經費。

行政院副院長鄭文燦昨說，有經驗的首長會在綜合規劃通過後，用各種方式減輕地方政府財政負擔，「我也是過來人」，他會好好跟謝國樑說明。

謝國樑一早到建德國小了解劃設綠色斑馬線，維護學童安全執行狀況時表示，謝謝鄭文燦願意分享經驗，相對上也感受到鄭與行政院的善意，希望未來大家一起努力來促成這項建設。

王國材表示會派次長與市府溝通基捷經費分攤問題，謝國樑則說，尚未接獲交通部訊息，雙方還未敲定會面時間。