影／呼籲退伍軍人勿赴陸參加黃埔校慶 馮世寬：黃埔正統在中華民國

退輔會主委馮世寬與副主委李文忠上午舉行記者會，呼籲退伍軍人勿赴中國參加黃埔99周年紀念大會，不要落入中共統戰圈套自失立場。

馮世寬重申黃埔正統在中華民國，中華民國國旗、憲法都在台灣，並指從前留在中國的多是附匪投降份子，忠貞的都到台灣來了，或許現在是他們的後代，但我們更不應該在這時去參加這樣的活動。