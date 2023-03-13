影／呼籲退伍軍人勿赴陸參加黃埔校慶 馮世寬：黃埔正統在中華民國
退輔會主委馮世寬與副主委李文忠上午舉行記者會，呼籲退伍軍人勿赴中國參加黃埔99周年紀念大會，不要落入中共統戰圈套自失立場。
馮世寬重申黃埔正統在中華民國，中華民國國旗、憲法都在台灣，並指從前留在中國的多是附匪投降份子，忠貞的都到台灣來了，或許現在是他們的後代，但我們更不應該在這時去參加這樣的活動。
對於媒體報導我方有500位退役官組團赴中國參加黄埔99周年紀念大會，馮世寬表示退輔會沒有管轄退伍軍人旅遊去處的權力，對於近日的紛爭他認為這些都是設定好的，就是要造成我國社會和退伍軍人之間的不滿和誤解。馮世寬表示，若有退伍軍人去到大陸參加這項活動，但中共的機艦都沒有減少活動，「請問我們情何以堪」？並指那個時代抗日戰爭及剿匪，犧牲多少官兵都出自黃埔軍校，現在卻跑去參加他們紀念會實在不妥，並邀請退伍軍人踴躍參加退輔會明年擴大舉辦的黃埔建軍100周年活動。
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