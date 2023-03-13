快訊

管中閔發表「卡管事件」新書：搞我的人、我永遠不會忘掉！

決定了！遵守「線民案」承諾 黃國書宣布不參選立委連任

軍公教明年加薪有譜？ 主計長「表態了」

影／99%民眾感受到物價上漲？藍委批民進黨政府不解決低薪問題

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨團總召曾銘宗（右二）、書記長謝衣鳯（左二）、立委費鴻泰（左一）、賴士葆（右一）上午出席黨團記者會，指台灣低薪是世界僅有的情況，賴士葆表示二十年來實質薪資如果扣除CPI，幾乎沒有漲。記者黃義書／攝影
國民黨團總召曾銘宗（右二）、書記長謝衣鳯（左二）、立委費鴻泰（左一）、賴士葆（右一）上午出席黨團記者會，指台灣低薪是世界僅有的情況，賴士葆表示二十年來實質薪資如果扣除CPI，幾乎沒有漲。記者黃義書／攝影

國民黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、立委費鴻泰、賴士葆上午出席黨團記者會，指台灣低薪是世界僅有的情況，賴士葆表示二十年來實質薪資如果扣除CPI，幾乎沒有漲。對於物價官員只會說沒漲。但由數據中心的調查顯示，對民眾物價上漲非常有感的78%、有感21%，相加共有99%民眾感受到物價上漲。

賴士葆指蔡英文總統在野時曾說「數字是冰冷的，人民的感受才是真的」，99%民眾感受到物價上漲，這就是人民的感受。

為提高中小企業對員工的加薪態度，國民黨團表示提案修改「中小企業發展條例36條之二」，鼓勵企業對員工加薪，加薪的部分扣抵的費用從130%，提高到200%;對於24歲以下，提高到220%。

賴士葆 國民黨 蔡英文

延伸閱讀

藍白合？謝衣鳯：國民黨有「男一」 會提出最強陣容

央行總裁說不會有停滯性通膨 主計長說話了

藍委指「ChatGPT認陳吉仲不負責」 陳建仁緩頰：農民都感動

批資安沒對策 藍曝唐鳳內部會議：忙著改名詞討預算

相關新聞

退伍軍人赴陸參加黃埔校慶 馮世寬：我們「情何以堪」

針對外傳我方有500位退役官組團赴中參加黄埔九十九週年紀念大會，退輔會副主委李文忠上午表示，退輔會對此舉深感不妥，將籲請...

謝國樑謝謝鄭文燦釋善意 17日會見交部政次談基捷經費

基隆捷運興建經費分攤額度，中央和基隆市政府拉鋸多時，交通部長王國材表示會派次長與基市府溝通。基市府今天表示，市長謝國樑1...

影／呼籲退伍軍人勿赴陸參加黃埔校慶 馮世寬：黃埔正統在中華民國

退輔會主委馮世寬與副主委李文忠上午舉行記者會，呼籲退伍軍人勿赴中國參加黃埔99周年紀念大會，不要落入中共統戰圈套自失立場...

退役軍官赴中參加黃埔校慶 綠委要他們知道分寸之所在

近日有多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友，前往中國大陸參加黃埔建校99週年活動，民進黨立委劉世芳今天表示，這些在台...

國民黨團：蔡英文未解決青年低薪 要不要跟年輕人道歉

國民黨立院黨團上午舉行「溫暖堅韌內閣？～民進黨不解決低薪問題！國民黨處理！」記者會，針對低薪問題提出三點意見：一，蔡總統...

最後倒數！農地工廠改善計畫衝八成 立委：核定率才是關鍵

納管農地違章工廠遞交改善計畫期限將至，已提交改善計畫的廠數，從年初四成暴增至近八成，民進黨立委洪申翰認為，納管工廠積極響應，可說是重要的階段成果，也有立委認為，後續的核定率，才是關鍵。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦