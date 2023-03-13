影／99%民眾感受到物價上漲？藍委批民進黨政府不解決低薪問題

國民黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、立委費鴻泰、賴士葆上午出席黨團記者會，指台灣低薪是世界僅有的情況，賴士葆表示二十年來實質薪資如果扣除CPI，幾乎沒有漲。對於物價官員只會說沒漲。但由數據中心的調查顯示，對民眾物價上漲非常有感的78%、有感21%，相加共有99%民眾感受到物價上漲。

賴士葆指蔡英文總統在野時曾說「數字是冰冷的，人民的感受才是真的」，99%民眾感受到物價上漲，這就是人民的感受。

為提高中小企業對員工的加薪態度，國民黨團表示提案修改「中小企業發展條例36條之二」，鼓勵企業對員工加薪，加薪的部分扣抵的費用從130%，提高到200%;對於24歲以下，提高到220%。