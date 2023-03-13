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議員爆北市府陸籍臨時工開抖音 上傳蔣萬安行程

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
議員簡舒培今又指出有一名市府雇用的中國籍臨時工，不但連日在抖音上傳許多蔣萬安市長出席活動的影片。圖／摘自簡舒培臉書
議員簡舒培今又指出有一名市府雇用的中國籍臨時工，不但連日在抖音上傳許多蔣萬安市長出席活動的影片。圖／摘自簡舒培臉書

台北市長蔣萬安日前才發生抖音糟冒名開帳號，議員簡舒培今又指出有一名市府雇用的中國籍臨時工，不但連日在抖音上傳許多蔣萬安市長出席活動的影片，還將承辦業務經手的資料拍攝成影片，恐讓市府公務資訊及民眾個資外洩。

簡舒培今受訪表示，她最近收到民眾爆料，有一名市府雇用的中國籍臨時工，不但連日在抖音上傳許多蔣萬安市長出席活動的影片，還將承辦業務經手的資料拍攝成影片，市府公務資訊及民眾個資外洩，已嚴重危害資安，而蔣萬安市府竟然完全沒有反應，到底是完全不知情，還是故意裝瞎當沒看到？

簡舒培表示，根據爆料者指出，這位中國籍臨時工同時經營「中國版抖音」與YouTube，在抖音上傳蔣萬安出席活動的影片，從1月至今共上傳12部，包括1/18在市府發紅包、農曆春節期間走訪艋舺夜市商圈以及幾處宮廟，一直到農曆年後的台北靈安社新春團拜、樂活夜櫻祭、出席台北燈節到市府的幾場記者會，還不忘tag「兩岸一家親」的字眼。

簡舒培質疑，重點是這些關於蔣萬安行程的影片裡，其中有8部影片的行程是各個單位的媒體行程，為什麼一名市府的「中國籍臨時工」會知道市長的行程還可以如影隨行進行拍攝呢？

簡舒培表示，爆料者還也質疑，這名中國籍臨時工有家庭又負擔市府工作，怎麼會有那麼多時間精心製作這些抖音影片？在上班時間拍攝含有市府公務資料與市民個資的影片，並上傳到抖音，把這些應該被妥善保管的資訊全都攤在網路上任人檢視。「讓人更疑慮的是，除了這些影片外，這位中國籍臨時工到底還拍了那些東西？」

簡舒培表示，根據台北市人事處與資訊局的規定，市府所有員工在上班時間不能從事與公務無關的行為，也不能使用抖音軟體，但這名「中國籍臨時工」卻可以在上班時間使用「中國版抖音」拍攝市長的影片上傳，還洩漏市民個資。

簡舒培表示，蔣萬安是否知不知道這位臨時工的身分？為什麼一個臨時工可以如影隨形地跟著行程？蒐集並外洩市府公務資訊和市民個資？這樣無視職業操守甚至可能違法的行為，喊話蔣萬安是不是該調查清楚，給台北市民一個交代？

對此，蔣萬安上午出席活動表示，這名員工的一般工作就是行政庶務，這部分會再請衛生局，再去釐清她的相關工作範圍，並進行後續相關緊急處置。

抖音 蔣萬安 簡舒培

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