藍營質疑誠信條款劍指侯友宜 綠委反諷可提王鴻薇條款

民進黨中執會上周通過「誠信條款」，國民黨質疑這是針對新北市長侯友宜，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，這是民進黨重視對選民的承諾，國民黨大可表達他們歡迎更多的國民黨立委王鴻薇，國民黨主席朱立倫甚至可以訂立一個「王鴻薇條款」。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，洪申翰受訪時表示，國民黨認為「誠信條款」是在劍指侯友宜，其實他們多慮了，民進黨針對自己黨內提出「誠信條款」，國民黨一直拿來做很多政治操作，「國民黨真的不要好像被講到什麼痛處一樣，這樣子的大跳腳」。

洪申翰強調，民進黨團重視公職人員，所以在選舉訂立相關的規則，這是民進黨對選民的承諾，更是在政黨經營的方向上提出自己的原則。

洪申翰還說，國民黨大可表達他們歡迎更多的王鴻薇，甚至可以訂立「王鴻薇計畫」，歡迎更多剛當選的政治人物無條件地跑掉、跳去下個公職，國民黨大可以做出這樣的決定或方向，「我覺得接下來就是在民主選舉的過程裡面，看看哪種做法、方向比較容易獲得選民的青睞」。

洪申翰認為，國民黨這幾天不斷地拿這件事情來操作，反而會讓大家覺得是不是因為自己心虛，或者是接下來國民黨要參選的候選人心虛，「反而更有一種要全黨來救一人的狀況」。

洪申翰表示，國民黨過去就有所謂的兩年條款，公職人員在任期內要做滿兩年，接下來才能夠轉到下個公職，民進黨不是現在才重視這件事情，而是長期以來都有相關的原則、概念與價值，希望國民黨不要再進行更多政治操作，否則只是會更加被看破手腳而已。

民進黨立委劉世芳則說，民進黨不會想要介入國民黨的黨內初選，但是如果國民黨認為「王鴻薇條款」很不錯，民進黨建議朱立倫把它放到黨內初選的辦法裡面，「我們都不會有任何反對、不同意見也不會諷刺」。

民進黨立委林楚茵認為，「誠信條款」是民進黨中執會通過的黨內規範，言下之意就是民進的家規，反觀國民黨現在就是見笑轉生氣，因為他們容許讓剛當選議員的人落跑補選立委，如果國民黨鼓勵黨內同志當政治負心漢、全員逃走中，那就請朱立倫訂定所謂的「王鴻薇條款」。

林楚茵也說，她沒有看過台灣民眾會對別人的家規指指點點，除非就是自己心虛、見笑轉生氣，提醒國民黨先管好自己的家內事，「我們不會想要去干涉你們到底要幫誰脫困或解套，我們只希望自己先做好，希望讓民眾把票投給民進黨」。