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退役軍官赴中參加黃埔校慶 綠委要他們知道分寸之所在

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委劉世芳（左）、民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰（右）上午舉行輿情回應記者會。記者林伯東／攝影
民進黨立委劉世芳（左）、民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰（右）上午舉行輿情回應記者會。記者林伯東／攝影

近日有多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友，前往中國大陸參加黃埔建校99週年活動，民進黨立委劉世芳今天表示，這些在台灣領退俸的黃埔校友要知道分寸之所在，「你們是中華民國的國民，身為中華民國的退役將領，千萬不要當成中國統戰的棋子」。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，劉世芳說明，最近有台灣退役的將軍要到中國大陸參加所謂的「大陸黃埔校友會」，這些「反獨促統聯軍」過去經常與統促黨總裁張安樂一起出現在媒體畫面，他們要組團前往中國大陸參加「黃埔建軍99週年」的校慶活動。

劉世芳說，這個活動特別標榜主辦單位是大陸黃埔校友會，而且還是落地接待，「意思是除了自己出機票錢以外，大概全程都是由中國大陸的哪個單位來出錢招待」，因而引起大家的質疑。

劉世芳指出，他們主辦的活動是8天7夜的行程，分別會從松山機場、桃園機場與金門機場入境中國大陸，主要就是有500名黃埔人會去參加紀念大會，而中華民國陸軍軍官學校校友總會總長羅際琴日前已經澄清，這個活動並不是由中華民國陸軍軍官學校校友會總部舉辦。

劉世芳表示，這個在網路上發起號召500人、要去中國大陸參加黃埔校友會的訪團「就是一個統戰」，因為連在台灣的中華民國陸軍軍官校友會總會都有特別提到，請他們不要陷入被統戰的陰謀。

劉世芳說，民進黨團要特別提醒這些在台灣領退俸的退役將領，尤其是將軍級以上的黃埔校友，「你們要知道分寸之所在」，因為大家都是中華民國的國民，千萬不要到中國大陸參加由一個不明單位主辦的活動。

劉世芳也說，他們如果只是要去進行觀光旅遊的活動，按照台灣的出入境管理規則，現在已經有法源可以規範，但是如果他們是要以所謂「黃埔官校校友會」的身份，前往中國大陸參加「黃埔建軍99週年」的校慶活動，真的會落入統戰的陰謀當中。

劉世芳強調，身為中華民國的退役將領，千萬不要成為中國統戰的棋子，過去有些退役將領到中國大陸參加任何場合，照片被拍下後馬上就會出現在中國的媒體上面，然後就會傳到台灣這邊來，變成真正的統戰棋子。

劉世芳呼籲，請國內若干官校校友會的人，不要隨便參加一個被當成是統戰棋子的「黃埔軍官校友總會」，甚至是他們舉辦的任何活動，否則會對台灣的軍心有些動搖，進而跟境外勢力扣連、被當成別人統戰的棋子，退輔會務必要查清楚說明白，而且還要適時對外澄清。

劉世芳

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