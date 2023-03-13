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國民黨團：蔡英文未解決青年低薪 要不要跟年輕人道歉

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「溫暖堅韌內閣？～民進黨不解決低薪問題！國民黨處理！」記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團上午舉行「溫暖堅韌內閣？～民進黨不解決低薪問題！國民黨處理！」記者會。圖／國民黨團提供

國民黨立院黨團上午舉行「溫暖堅韌內閣？～民進黨不解決低薪問題！國民黨處理！」記者會，針對低薪問題提出三點意見：一，蔡總統5年前說要解決青年低薪問題卻未解決，應向年輕人道歉；二，國民黨團提出三項修正草案解決低薪，盼民進黨團支持；三，請蔡總統拿出具體方案改善低薪。

國民黨團總召曾銘宗表示，低薪影響2300萬人的權益，是一個嚴重的國安問題。蔡英文總統在2017年12月28日表示2018年要解決低薪問題，不改善對不起年輕人，但低薪的情況愈來愈嚴重，「蔡總統要不要向年輕人道歉？」

曾銘宗表示，既然蔡政府對於低薪問題消極不作為，國民黨團則提出公司法、證券交易法、中小企業發展條例的修正草案，呼籲在立法院占多數的民進黨團一起來支持，改善低薪情況。

最後，曾銘宗呼籲蔡政府積極面對低薪問題，蔡總統的承諾拿出具體方案來改善低薪，讓經濟發展的成果和2300萬民眾共享。

國民黨 民進黨 蔡英文

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