退伍軍人赴陸參加黃埔校慶 馮世寬：我們「情何以堪」

針對外傳我方有500位退役官組團赴中參加黄埔九十九週年紀念大會，退輔會副主委李文忠上午表示，退輔會對此舉深感不妥，將籲請國安單位追查其背後的脈絡及是否有不當違法情事。

退輔會主委馮世寬與李文忠上午舉行記者會，馮世寬表示，沒有任何黨派或官員要求他出面說明，而若有退伍人員到大陸參加這項活動，而在台海擾台的共軍機艦沒有減少，那我們「情何以堪」。

李文忠表示，退輔會對兩岸退伍軍人社團交流及榮民赴陸旅游、工作，一向持正面態度。但此次陸方以黄埔校友會名義邀請我們黄埔先進赴陸參加黄埔九十九週年紀念大會，本會深表不妥。

李文忠表示，一則黄埔建校以來，一直是以保衛中華民國及反共為歷史；二則黄埔軍校於政府播遷來台後，在高雄鳳山復校，黄埔的正統一直是在中華民國。黄埔先進赴陸參加陸方舉辦的紀念大會，實有違黄埔的傳統和精神。

李文忠代表退輔會呼籲，少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套自失立場，造成國人對國軍及榮民的誤解和不諒解。退輔會對發起者的身分、動機及目的深感不解，退輔會除公開呼籲外，亦將循管道勸阻退伍軍人社團勿參與這類活動，以免導致親痛仇快的結果。退輔會也籲請國安單位追查其背後的脈絡及是否有不當違法情事。