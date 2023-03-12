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缺藥議題繁雜 蔡總統：回去好好做功課

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
蔡英文總統（右）晚間出席中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴，並與理事長黃金舜（左）同台。記者曾原信／攝影
蔡英文總統（右）晚間出席中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴，並與理事長黃金舜（左）同台。記者曾原信／攝影

缺藥問題持續，諸多藥品要到年中時才能恢復供應。藥師公會全聯會理事長黃金舜今表示，台灣缺藥問題非單一面向，牽涉台灣藥業的發展、健保價格等因素，疫情期間全球更把製藥工業視為國防產業一環，必須好好思考。對此，總統蔡英文回應，「回去好好做功課」，衛福部已啟動藥品通報協調中心，做第一波處理。

全國藥師公會全聯會今舉行春酒晚宴，總統蔡英文親自出席支持。黃金舜致詞時表示，最近「台灣缺藥」的議題討論相當熱絡，但這並非單一方面的問題，要考慮藥價、台灣藥業發展，以及健保製價。新冠疫情以來，全世界看到製藥工業的重要性，都納入「國防產業」一環，台灣環境相當特別，要好好認真思考。

「缺藥是全球性的事情。」蔡英文說，政府已針對缺藥問題，做了第一波處理，確實國內的製藥產業上必須做出更大的投資、獎勵，因此已請行政院、衛福部進行完整檢討；缺藥牽涉繁雜，藥品通報機制已升級為藥品通報協調中心，讓醫院、藥局、診所都能達到互相流通、相互支援、即時通報，讓政府能夠更迅速反應。

對此，薛瑞元今稍早出席活動時說，藥品通報協調中心將拉高到部的層級，同時將中藥的缺藥資訊都納入。

薛瑞元晚間表示，先前15項無替代藥品的缺藥品項，政府已大部分都解決了，未來藥師只要發現缺藥，不論是否為「必要藥品」，通通都通報給衛福部，通報平台將迅速處理。

蔡英文說，政府已針對缺藥問題，目前藥品通報機制已升級為藥品通報協調中心。記者鄒尚謙／攝影
蔡英文說，政府已針對缺藥問題，目前藥品通報機制已升級為藥品通報協調中心。記者鄒尚謙／攝影

蔡英文 衛福部 疫情

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