聖露西亞外交部長包提斯訪台 蔡總統14日接見

我國友邦聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）訪團來台，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將在14日上午，於總統府接見訪問團。

Kolas表示，包提斯多次聲援台灣有意義參與聯合國各組織，此次為闊別8年後第四度訪台。訪台期間將與我法務部長蔡清祥共同簽署「刑事司法互助條約」，強化兩國司法合作關係。

Kolas表示，我國與聖露西亞於去年2月25日簽署「雙邊合作瞭解備忘錄」後，在該備忘錄架構下推動13項計畫，範圍涵蓋基礎建設、農業、經濟、政府辦公設備、社會福利措施等。我國也將持續與露國政府合作，進一步擴大兩國經貿交流，透過合作深化兩國邦誼，為雙方人民帶來更多福祉。