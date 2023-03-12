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聖露西亞外長明第4度訪台 蔡總統將親自接見

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
聖露西亞外交部長包提斯。中央社
聖露西亞外交部長包提斯。中央社

外交部今天表示，聖露西亞外交部長包提斯伉儷，應中華民國台灣政府邀請，訂於3月13日至17日率團訪台，訪團成員包括青年暨體育部長賈西米爾及參議員賈瓦希爾，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，此行是包提斯外長第4度訪問台灣，為示禮遇，蔡英文總統將親自接見，並與包提斯就兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。在台期間，包提斯也將拜會外交部長吳釗燮、外貿協會、交通部民航局及中華民國桌球協會，並接受吳釗燮款宴。

訪團另將參訪安捷飛航訓練中心、國立台灣博物館、日月潭國家風景區及松山文創園區等經建文化設施。

聖露西亞於2007年與我國復交以來，兩國在醫療、農業、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域持續深化合作，成果十分豐碩，嘉惠露國人民。

外交部表示，聖露西亞長年來支持我國參與國際組織，包提斯外長多次聲援我國，去年曾分別致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長、「國際民航組織」（ICAO）理事會主席及「國際刑警組織」（INTERPOL）主席，支持我國參與國際組織，並公開發言支持我國參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），籲請各國重視國際合作，不應忽視台灣，展現台露兩國篤睦邦誼。

外交部 中華民國台灣 蔡英文 吳釗燮

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