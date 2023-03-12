假冒名人詐騙橫行 藍委：政府放任詐騙犯罪成國安問題

假冒名人詐騙案近期變本加厲，名嘴夏韻芬痛訴個人肖像遭假冒，還被迫到分局做筆錄、按手印，深感屈辱且不堪其擾。國民黨立委李貴敏說，詐騙犯罪的氾濫已成國安問題，去年投資詐騙案更倍增到6600多件，但民進黨政府官員似乎無動於衷，能拖就拖，能推就推，更無力遏止，只能說政府實在離民眾太遠了。

李貴敏指出，在她質詢金管會主委黃天牧肖像遭詐騙廣告冒用後，該廣告已遭平台撤下，但其他名人卻依舊束手無策，包括夏韻芬、陳文茜、白冰冰、吳淡如、周玉琴、沈春華等人都因此受害，也沒看到政府有效遏止。試問檢警調，為何官員的詐騙廣告可以撤掉，其他人沒有後續查察動作？明明平台有法可管，官員不能總是坐視犯罪蔓延，只管個人的事吧？

李貴敏表示，隨科技演進，時代進步，詐騙案件已出現不同層次的變化，政府應隨時代潮流變化，參考國外立法，才能即時反應。但從虛擬貨幣、NFT、詐騙犯罪，行政單位都只追在問題後面，各部會不知所措，互踢皮球，完全沒有達到保護人民權益的目的。

她質疑，政府明明有政策工具可要求FB或LINE平台配合下架，以控制停損，卻只是坐視事態惡化，最近才說要找兩家平台業者喝咖啡，之前都做了些什麼呢？

李貴敏指出，以詐騙型態為例，2017年前是ATM詐騙，網拍詐騙，到了2010年後，投資詐騙暴增，當年就有2852件，2021年投資詐騙4896件，去年更超過6600件，還沒有算進未成案的黑數，如此倍數成長，影響深遠，今天的詐騙已嚴重到國安問題了。

李貴敏指出，在這些詐騙案中，名人因為名氣或專業權威導致肖像被盜用，成為被調查的對象，甚至變成犯罪的嫌疑犯，的確非常無辜。名字與肖像在法律上面來講，是人格權的一部分而受保障，警政署、法務部當然要有所作為。

至於無辜的老百姓除了權益受損外，她也提醒，更嚴重的問題出在，還會繼續牽扯到個資因此外漏的爭議，因為歹徒拿著這些個資，可繼續在網路上施行其他類型的詐騙，搞得人心惶惶。結果官員偷懶，該做的事情不做，百姓過程當中被當成犯罪人，心理當然很不好受，也凸顯政府跟民間實在脫節太遠。