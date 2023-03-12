快訊

Live／江少慶連2局三上三下踩剎車 6局中華0：7古巴

本土+8869例 疫情恐因保單快到期升溫？羅一鈞：可能出現波動

獨／全中運再次出包！系統出狀況 跆拳道賽暫停 選手乾等中

假冒名人詐騙橫行 藍委：政府放任詐騙犯罪成國安問題

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
李貴敏說，詐騙犯罪的氾濫已成國安問題。本報資料照片
李貴敏說，詐騙犯罪的氾濫已成國安問題。本報資料照片

假冒名人詐騙案近期變本加厲，名嘴夏韻芬痛訴個人肖像遭假冒，還被迫到分局做筆錄、按手印，深感屈辱且不堪其擾。國民黨立委李貴敏說，詐騙犯罪的氾濫已成國安問題，去年投資詐騙案更倍增到6600多件，但民進黨政府官員似乎無動於衷，能拖就拖，能推就推，更無力遏止，只能說政府實在離民眾太遠了。

李貴敏指出，在她質詢金管會主委黃天牧肖像遭詐騙廣告冒用後，該廣告已遭平台撤下，但其他名人卻依舊束手無策，包括夏韻芬、陳文茜、白冰冰、吳淡如、周玉琴、沈春華等人都因此受害，也沒看到政府有效遏止。試問檢警調，為何官員的詐騙廣告可以撤掉，其他人沒有後續查察動作？明明平台有法可管，官員不能總是坐視犯罪蔓延，只管個人的事吧？

李貴敏表示，隨科技演進，時代進步，詐騙案件已出現不同層次的變化，政府應隨時代潮流變化，參考國外立法，才能即時反應。但從虛擬貨幣、NFT、詐騙犯罪，行政單位都只追在問題後面，各部會不知所措，互踢皮球，完全沒有達到保護人民權益的目的。

她質疑，政府明明有政策工具可要求FB或LINE平台配合下架，以控制停損，卻只是坐視事態惡化，最近才說要找兩家平台業者喝咖啡，之前都做了些什麼呢？

李貴敏指出，以詐騙型態為例，2017年前是ATM詐騙，網拍詐騙，到了2010年後，投資詐騙暴增，當年就有2852件，2021年投資詐騙4896件，去年更超過6600件，還沒有算進未成案的黑數，如此倍數成長，影響深遠，今天的詐騙已嚴重到國安問題了。

李貴敏指出，在這些詐騙案中，名人因為名氣或專業權威導致肖像被盜用，成為被調查的對象，甚至變成犯罪的嫌疑犯，的確非常無辜。名字與肖像在法律上面來講，是人格權的一部分而受保障，警政署、法務部當然要有所作為。

至於無辜的老百姓除了權益受損外，她也提醒，更嚴重的問題出在，還會繼續牽扯到個資因此外漏的爭議，因為歹徒拿著這些個資，可繼續在網路上施行其他類型的詐騙，搞得人心惶惶。結果官員偷懶，該做的事情不做，百姓過程當中被當成犯罪人，心理當然很不好受，也凸顯政府跟民間實在脫節太遠。

詐騙 李貴敏 廣告

延伸閱讀

特別預算驚現13億小金庫？藍委斥：還稅於民還要撈一筆

李貴敏：全動惡法修正 果然「票投民進黨青年上戰場」

李貴敏明出席228追思活動 分享父母結緣228的顛沛愛情

吳淡如又買房了　「4400萬殺到3700萬」自爆殺價內幕

相關新聞

影／美議員提武器租借法案 陳建仁樂意：能戰才能止戰

有美國媒體人聲稱「台灣將成太平洋的烏克蘭」，行政院長陳建仁今表示，是不實報導，呼籲國人對假訊息要提高警覺。針對美國會議員...

假冒名人詐騙橫行 藍委：政府放任詐騙犯罪成國安問題

假冒名人詐騙案近期變本加厲，名嘴夏韻芬痛訴個人肖像遭假冒，還被迫到分局做筆錄、按手印，深感屈辱且不堪其擾。國民黨立委李貴...

蛋價豬價漲 王鴻薇批陳吉仲戀棧：做不來就換人

毛豬每公斤交易價格飆破90元創新高。國民黨立委王鴻薇今在臉書質疑，農委會主委陳吉仲任內，可以說歷經天災人禍，任何一件事都...

重整紐約榮光會 退輔會揭海外退伍軍人政治恩怨史

為聯繫僑居海外地區的國軍退除役官兵及其眷屬，退輔會協助成立海外榮光聯誼會，加強團結互助及推展國民外交，全球現有43個榮光...

國父逝世98週年 駐新加坡代表赴晚晴園獻花致敬

為紀念國父孫中山逝世98週年，駐新加坡代表梁國新今天率僑界、台商代表到晚晴園獻花致敬。梁國新說，在晚晴園紀念非常有意義，...

「最不戀棧、知所進退」的陳吉仲 將成農委會史上任期最久主委

蛋價飆漲，缺蛋危機持續延燒，農委會主委陳吉仲去留成為焦點。陳吉仲近日多次表示不會戀棧，會知所進退，事實上，過去陳吉仲曾多次傳出請辭消息，最後都獲得留任。擔任農委會主委已超過四年的陳吉仲，距離成為農委會史上在任時間最久的主委，只剩下不到一個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦