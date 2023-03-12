蛋價豬價漲 王鴻薇批陳吉仲戀棧：做不來就換人

毛豬每公斤交易價格飆破90元創新高。國民黨立委王鴻薇今在臉書質疑，農委會主委陳吉仲任內，可以說歷經天災人禍，任何一件事都沒有辦法解決，舊的問題還在拖，應該知所進退，別再繼續戀棧這不到一年的主委位子了。

王鴻薇說，行政院長陳建仁才大讚「陳吉仲是很有承擔，而且做得很好的農委會主委」，然而才沒過幾天，各種問題統統浮上檯面，前幾天陳吉仲才說要國人買鴨蛋，鴨蛋馬上大漲價給主委難看，根據中華民國蛋品行銷發展協會表示，因部分商家改用鴨蛋，加上端午節需求，今日起鴨蛋產地價、批發價每台斤同步漲價，一路要到中秋節才會減緩。

王鴻薇說，不僅如此，昨天也傳出，豬價再飆新高。據農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬拍賣價每公斤交易價格已破90元，創歷史新高，飼料價格暴漲一倍長達一年多，豬農都快撐不住，若持續減產，未來可能連豬肉都吃不到。

王鴻薇說，雪上加霜的是，因為嚴重缺水，再不下雨，現在開花的芒果沒辦法結果，果實還沒有長大就紛紛落地，不及時解決損失會非常慘重，這還是民進黨立委自己開記者會向農委會要求解決的。

王鴻薇說，陳吉仲任內，可以說歷經天災人禍，任何一件事都沒有辦法解決，舊的問題還在拖，新的問題接踵而來，陳建仁口中很好的主委，有多少斤兩相信大家都看在眼裡，「做不來就換人！」