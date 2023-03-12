重整紐約榮光會 退輔會揭海外退伍軍人政治恩怨史

為聯繫僑居海外地區的國軍退除役官兵及其眷屬，退輔會協助成立海外榮光聯誼會，加強團結互助及推展國民外交，全球現有43個榮光會，但華人雲集的美國紐約卻未成立榮光會。退輔會日前揭露，紐約退除役軍人因為對榮光會組成份子資格條件意見不同，現分為兩派對峙，因此被卜飲停止運作，退輔會並向立法院報告其中一派涉違背政治中立原則，而現已派駐美人員掌握，希望今（2023）年上半年有機會協調重整。

退輔會因應國民黨立委吳斯懷質詢，日前向立法院提出有關海外榮光會專案報告表示，榮光會自1974年起，於日本成立第一個榮光會，迄今已於世界各地共輔導成立43所榮光會，分布區域為美洲地區24所、中南美洲4所、歐洲6所、大洋洲3所、非洲1所、亞洲5所，會員人數共計約5千人。但美國紐約卻沒有成立榮光會。

退輔會披露，退輔會曾於1981年輔導設立紐約榮光會，會員人數曾達5百餘人。至2011年5月，時任理事長張學海召開第15屆理監事會時，主張將外籍配偶納入會員，並主張其享有投票權。當時雙方爭議主要是對眷屬身分資格如何認定，及其是否具選舉與被選舉權，存有不同意見，意見嚴重分歧，導致無法正常運作。

退輔會表示，當時為協助解決紐約榮光會爭端，曾於2011年8月由海外事務處官員赴紐約調解，未能達成共識；為免雙方淪為意氣之爭，影響榮光會內部團結和協，發文請紐約榮光會暫時停止運作，希望待內部意見整合後，再行恢復會務。但其後數年，雙方對於榮民眷屬資格及未服役會員的選舉及被選舉權，無法達成共識，積怨日深，逐漸演變為個人及兩造恩怨。

2022年退輔會榮光組駐美後，再次主動嘗試協調紐約榮光會進行重整。由紐約6個主要退伍軍人社團代表開會，並互推美東空軍大鵬聯誼會會長李國瑞先生為新任召集人，續行推動紐約榮光會重整。去年副主任委員李文忠於出席美國退伍軍團協會年會，也順道紐約會晤6個主要退團代表，了解該榮光會重整事宜。退輔會已於去年10月11日函僑委會與駐美榮光組，積極協調紐約榮光會恢復運作事宜。

退輔會分析指稱，現在紐約退役人員組織分成兩派，一為「中華民國旅紐約榮光聯誼會」，會員普遍認為榮光會應以榮民為主，榮眷資格應有嚴謹的認定標準，如持有國民身分證或護照，方不致淪為投票工具；經分析其所代表的6個退伍軍人社團分別代表各軍種社團，於榮僑中較具代表性。另一派則為「中華民國紐約榮光聯誼會」，主張榮眷享有選舉及被選舉權，但其部分社團政治色彩明顯，與退輔會榮光會政治中立的原則違背，且其代表的社團，與各軍種社團會員高度重疊，其規模相對較不具榮僑代表性。

退輔會表示，紐約是美國最大城市之一，國際能見度及影響力甚鉅。退輔會以往均寄望其內部自行協調重組，但多年來並無有效進展，建議由紐約6個主要退伍軍人社團主導召集兩方代表儘快討論達成共識，完成重整，恢復正常運作。退輔會已於111年1月派員駐美，駐美小組可就近持續了解及掌握重整進度，預計於2023年上半年有機會協調重整。