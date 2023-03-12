影／美議員提武器租借法案 陳建仁樂意：能戰才能止戰

有美國媒體人聲稱「台灣將成太平洋的烏克蘭」，行政院長陳建仁今表示，是不實報導，呼籲國人對假訊息要提高警覺。針對美國會議員提案，授權其行政部門出借或租借武器給台灣，陳建仁說，備戰才能避戰，能戰才能止戰，很樂意看到。

美國媒體人Garland Nixon日前爆出白宮有「毀台計畫」，近期再因美國想要將東亞地區的軍備庫存改放在台灣，又再推特貼文聲稱「台灣快成為太平洋的烏克蘭」。

陳建仁今到南投草屯參加「森活圈」植樹活動時，他表示，這是一個在美國的媒體所做的不實報導，希望國內媒體看到這一個特殊社群網站所登出來的這些不實消息，一定要很嚴格查證，不要隨之起舞，讓民眾得到這些假訊息；同時也要呼籲國人同胞，對於這些假訊息都要提高警覺，不要相信假消息。

針對美國參、眾兩院議員提出台灣民主防衛租借法案，授權美國行政部門出借或租借武器給台灣。對此，陳建仁說，全世界民主國家的共識，就是希望台海及這個區域能維持和平穩定，維持開放自由的印太地區也是我國跟美國共同目標。

而在達成這個目標上，他要呼籲國人，「我們（台灣）需要備戰，才能夠避戰，需要能戰，才能夠止戰」，因此很樂意看到，也很感激能夠看到美國做出相關決定，相信維護印太地區的和平穩定，是我國跟美國共同的目標，大家一起來努力。