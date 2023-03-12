傳金門二膽上兵在對岸 綠委要求依金門協議把人送回來

金門二膽島士兵疑似在金廈海域遭到中國大陸俘獲，民進黨立委王定宇今天表示，按照金門協議、國際慣例或是基於人道考量，當然應該把這名士兵交還給台灣，希望中國盡速讓他回到台灣，這才是現在最要緊的事情。

外傳金門失蹤陳姓士兵因為感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救，陸軍司令部前天說，目前並未接獲任何單位通報上情，未來將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。

王定宇上午受訪時指出，有關金門前線二膽這位擅離職守、最後在中國被海警撈起來的士兵，現在有人說不適用所謂的「金門協議」，因為士兵不是偷渡，因此不適用金門協議引渡回台。

王定宇說，就偷渡的定義來說，只要是沒有辦理任何出入境證明，當然就是偷渡，按照金門協議、國際的慣例或者是基於人道，不管這名士兵是出於意外、非自願性的理由，還是士兵就是沒有辦理證件游過去中國，其實都可以根據種種的協議與國際規範，「把他交還給台灣」。

不過，王定宇也說，至於中國是否會遵守國際規範或者金門協議，就要看中國怎麼處理這件事情，因為對於中國來說，「法律或協議永遠是中國政治考量的參考作用而已」，中國政權並不是一個法治國，希望中國能夠盡速讓這名士兵可以回到台灣來。

王定宇說，對於台灣來說，這名士兵到底是所謂的叛逃、投敵或者是意外落水、非自願性的因素，所以最後被中國海警在海面上撈起來送到廈門，不管原因是什麼，先把人帶回台灣、救回台灣才是最要緊的事情，回來之後再去了解他真正的原因。

王定宇表示，如果這名士兵有違法，不管是逃兵還是投敵，最後都應該以法律最重的程度制裁，而如果是非自願性的因素還是意外，未來應該要還士兵一個清白，政府在事情未明之前會盡力處理，希望中國遵照相關的協議或者國際規範，盡速把屬於台灣這一邊、我方的士兵交回台灣。

事實上，「金門協議」指的是中華民國紅十字會、中華人民共和國紅十字會在1990年9月為了解決遣返台灣海峽偷渡犯在「原船遣返」或「併船遣返」政策執行下常發生船難意外的問題，基於人道原則，由雙方的紅十字會以非官方組織身份在金門簽訂的司法互助協議。