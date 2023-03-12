政壇鐵人！日出跑到日落 趙天麟南橫超馬達陣 賴神也讚

第12屆南橫超級馬拉松11日清晨5點起跑，立委趙天麟以12時32分成績，達成4次參賽，3度完賽紀錄，為50歲生日留下里程碑。趙展現鋼鐵般意志，身兼民進黨主席的副總統賴清德也到趙臉書留言讚「100公里馬拉松是很不容易的挑戰，體力和意志力缺一不可」。

趙天麟熱愛路跑出了名，他另一半「丁丁」也會陪跑，身旁還有一群志同道合跑友。100公里遠征如願達陣，趙天麟說，內心很興奮，也充滿感謝，過去2年因疫情及輔選，練習量不足而未突破個人最佳紀錄，能順利完賽仍是一大激勵，會將挑戰極限的運動精神發揮在公共事務，突破各種困境與難題。

南橫超馬是國際經典賽事之一，今年吸引來自全球各地及台灣共2000多名超馬好手共襄盛舉。路線自台東縱谷海拔200公尺的關山鎮天后宮出發，斜坡上升至1800公尺南橫公路栗園段折返，長約50公里，挑戰性十足。

11日清晨5時許，趙天麟整裝出發，一路爬坡至29公里處的天龍飯店，中午11點30分，隨即順利跑至最艱困的栗園段50公里折返點。趙天麟說，整體狀態很不錯，且天氣舒服，陽光很柔和，整條跑道景色壯麗，心情更放鬆。

不過下午1點40分返回天龍飯店段時，趙天麟出現抽筋、嘔吐現象，一度減速徒步。回到終點前，趙天麟說，最後一哩路特別辛苦，一度想放棄，但看到家人及加油團的打氣，腳下又有了動力，腦海中出現他馬拉松好友說過的一番話「比賽只有同行者，沒有競爭者」，內心很有共鳴。

趙天麟今年3月8日過50歲生日，趙天麟說，這次挑戰更具意義，不僅找回挑戰巔峰的動力，也為自己留下可貴的里程碑，期許下半年所有困境能如路跑過程倒吃甘蔗、愈跑愈順。

2018年趙天麟首次報名南橫超馬，當時跑不到30公里就因體力不支棄賽；2019年再次挑戰極限，完成目標，2021年更跑出12時13分的個人最佳成績。因疫情及選舉因素，暌違2年才又重返賽道，跑出12時32分佳績。

「一度以為自己是不是跑不動了，但我知道自己還可以，撐過去就對了。」趙天麟回顧說，每次經過天龍飯店路段像是一個心魔，因為初次比賽就在該處失敗，路跑有趣之處，便是在於跨越障礙那一刻得到的喜悅與滿足。

為兼顧立委角色與練跑，趙天麟必須做好時間管理，讓時間運用更有效率，他說，從今年1月起，幾乎每天清晨4點天未亮就與紅螞蟻慢跑團進行晨練，調整體能與節奏，再趕往高鐵搭清晨7點高鐵列車往立法院，展現毅力全力備戰。