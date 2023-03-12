【重磅快評】福島核災十二週年台灣靜悄悄？

昨天是福島核災十二週年，日本對這一史上巨災的檢討有很重大的轉變，不再細究災變怎麼發生，而是注意到存活下來的人其實比喪生者更痛苦，喪生者往事已矣，但存活下來的人卻仍面對無止盡的「孤獨死」，因此面對福島這樣的巨災，應注意環境及心理的調適，災害管理工作更形重要。

福島面對災變的調適台灣無感，儘管當年三一一時台灣不只是感同身受，還有更超過日本的行動卯足全力支持日本復原。昨天三一一週年，台灣靜悄悄，只剩反核團體譴責勿忘核電是惡魔，政府毫無聲音；儘管臨頭的安全挑戰日益嚴重，但蔡政府似乎全然無感。

首個挑戰是十四日核二的二號機將除役，退出併聯供電行列，但管電的經濟部長王美花仍然說「放心，台灣不缺電；現況水力等再生能源的發電量比除役的核二機組要多」，美花的說詞可當真？今年開春以來台灣陷入極端苦旱，中南部滴水未降，幾座主要水庫的蓄水量都達到空前低點，已開始減壓、減量供水，哪裡可能抽蓄？美花難道不知道？

眼前重大挑戰是福島核廢水開始排放入海。台灣既答應核食進口，就不好反悔抗拒，但底線是不能有核安問題，有遭輻射污染的核食應強力阻止進口，這一該強力宣示的原則，我們官員竟然說，福島核廢水跟著洋流流到台灣是一年後的事？這話奇怪，我們有單位作洋流監測？若真是一年後，請問氚、锶的濃度各是多少？如果從不曾做過監控，怎可以放言高論？台灣的立場很簡單，任何遭輻射污染的核食一律禁止進口。

其實台灣對輻射污染的管控非常薄弱，經濟部如此，另個專業單位原能會也很少發聲，讓人擔心台灣的輻射防禦網相當脆弱。原能會主委似乎已請辭，再排除幾位酬庸、非輻射專業的幕僚，要怎麼寄望台灣對日本輻射威脅的防範能力？

或許不必杞人憂天，福島核災重災區、靠近東京的茨城最近在台北捷運車廂大作廣告，要吸引台灣觀光客赴茨城旅遊，美食、美景…，沒有任一絲核災劫後餘生的味道；希望這是日本環境調適、災後管理成功之處。