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【專家之眼】蔡英文訪美幕後台前的盤算

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
蔡英文總統四月底將出訪中美洲友邦過境美國，期間並將與美國眾議院議長麥卡錫會晤。本報資料照片
蔡英文總統四月底將出訪中美洲友邦過境美國，期間並將與美國眾議院議長麥卡錫會晤。本報資料照片

日前台美雙方都已公布，蔡英文將於4月初訪問中美洲過境美國，期間並將與美國眾議院議長麥卡錫會晤。在此次過境加州之際，蔡英文將在洛杉磯「雷根總統基金會暨研究所」發表演說，是否還有其他活動，還要進一步觀察。

由於川普總統就已簽署《台灣旅行法》，台美各級政府官員均得互訪。由此可知，蔡英文此次過境美國的方式，並未超越以往，雖可訪問但仍過境，這看似台美雙方刻意降低兩岸風波的安排，但是否真的如此？

因今年八月，台灣友邦巴拉圭也會舉行總統就職典禮，屆時又是一個蔡某可以過境美國的機會。而麥卡錫也稱，雖然會與蔡某在美國見面，但這並不影響他訪台的行程。再加上美國軍方也已增派駐台教官，更在與台方商談將大批武器彈藥移至台灣。還有，賴清德將於3月17日被民進黨提名為總統候選人，那也將會赴美面試。易言之，民進黨可以打的美國牌還不少，目前蔡某此行只是前菜，試試水溫，端視北京的反應而定。

除先前通過的一系列「友台」法案之外，日前美方又急速通過《台灣衝突嚇阻法案》、《保護台灣法案》、《不歧視台灣法案》、《台灣保證落實法》等十餘項法案以台制中，美眾院「美中戰略競爭特別委員會」也有意訪問台灣，並在台舉辦聽證會，挑釁意味十足。

相對的，日前北京已提出有關調停俄烏戰事的12項建議，以便在台灣問題方面取得一些進展，因為俄烏與台海的背後都是美國。而民進黨政府只能望洋興嘆，毫無置喙的餘地，如何保障台灣的利益？確實令人感到悲哀與不安！

在此情況下，台灣的地位與立場確實尷尬，月前地方選舉已顯示，執政黨的挫敗美方也難辭其咎，尤其外力對於兵役延長政策斧鑿的痕跡明顯。但這種路線已成定局，美方也還會變本加厲，雖然民進黨政府有意以和平保台來取代抗中保台，但兩岸關係沒有突破，和平確實難以達成，可見政府目前已陷入兩難的困境。

故蔡某以毒攻毒，將計就計，積極聯美制中，乃其政治豪賭。最後是否引起兩岸緊張，在選前宣布戒嚴，停止選舉，繼續執政，其可能性也不能排除。

美國 蔡英文 民進黨

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