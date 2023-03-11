【即時短評】 朱立倫「做球」 侯友宜接不接？

總統大選趨近，相對民進黨定於一尊，國民黨總統提名人選未明朗，國民黨秘書長黃健庭稱大選民調不會納入黨主席朱立倫，被解讀為朱立倫不做此次大位競爭者，讓憂心重演黨內亂鬥的藍營大多先「鬆口氣」。不過對於朱立倫不選的「做球」，眾望最高的新北市長侯友宜會不會接，則牽動國民黨大選整合步調。

去年底地方大選藍營大勝後，國民黨似乎重見執政希望，也早瀰漫「不能重演上屆內鬥」、「力求團結先能勝選」呼聲，因此當執掌黨機器的朱立倫與民調最高的「最強母雞」侯友宜互動不明，且隨朱訪美、布局地方以及調配兩岸論述等一連串動作，都被認為朱有意大位，看得藍營支持者血壓升高，就擔心橫生枝節。

不過這週黃健庭向媒體說明「不納民調」，接著朱立倫在臉書貼出與國民黨前主席吳伯雄合照，更說「吳伯雄任主席時國民黨在野，就是堅持無私無我的態度」。吳伯雄當年作為黨魁提名前總統馬英九後一舉勝選，朱立倫「退出戰局」並自勉意在言外。

國民黨中央人士則透露，朱立倫本就強調無私無我，面對質疑，以黃健庭說法和訪吳伯雄來回應是預先排好一起沒錯，且朱在年前就有此意，認為有助團結。後來黨中央也認為，無論南投補選勝敗，以正式開始進行立委提名討論的時間點來處理為佳。

無論朱立倫自己怎麼想，朱立倫的不選，現贏得黨內普遍認為有助團結的讚聲，且若朱展現出的作法能被認為沒有私心，也更有利於朱立倫有效布局立委。

而朱立倫此舉更是形同「做球」給侯友宜，在黨主席表態後，兩人就總統大選議題僵持的立場開始有所不同，朱立倫要塑造自己想當「總教練」，且「合理」的徵詢縣市首長及已表態者看法，侯友宜有了黨內溝通的時機和理由，就算不對外表態，也應把握凝聚團結的機會。

不過，在檯面上目前看來，侯友宜對朱立倫的動作仍無回應，甚至出現侯陣營評論「黨的家務事先處理好」的說法，國民黨內人士也說，黨的家務事難道不是未來統候選人的事嗎，期望把握時間一起團結。

朱立倫與侯友宜曾在新北市等地合作過，兩人是否能在藍營「不能輸」的壓力之下找出國民黨的下一步，而非機關算盡、無端增加政治風險，會如何影響政局，值得進一步觀察。