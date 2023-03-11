「台灣不能成為下一個烏克蘭」 呂秀蓮籲藍綠不能繼續對立

桃園市政府今下午在總圖舉辦「呂秀蓮作品集」發表會，張善政市長與行政院副院長鄭文燦都到場，呂秀蓮呼籲藍綠不要繼續對立，台灣不能成為下一個烏克蘭。

呂秀蓮說，她出生於諾曼第登陸日，深知戰爭可怕，因此希望台灣沒有戰爭，也要為下一代擘畫更好的未來。另外，她一生歷經癌症、坐黑牢、挨子彈等苦難，但仍持續投入和平、女權等運動，期盼用愛化解仇恨。

對於2004年3月19日總統大選投票日前的槍擊案，呂秀蓮說，兩顆子彈撕裂台灣、藍綠對立，案子到現在還沒偵破，會繼續追查。面對國際情勢，她呼籲藍綠不能繼續對立，台灣絕對不能變成下一個烏克蘭。

呂秀蓮表示，已安排在3月19日舉辦「民間國是會議」論壇，邀請關心台灣前途，願意用愛的力量化解仇恨、防止戰爭的人一起來關心；她也邀請鄭文燦、張善政參加論壇，如果不能來，也希望能派代表出席。

張善政談到與呂秀蓮的淵源，他說，第一次是他在宏碁任職時，公司交給他到龍潭渴望園區成立大型雲端資料中心的任務，當時由「呂前縣長」主政的桃園縣政府，以高效率核准相關建照，讓雲端資料中心順利落成，也讓他對於地方政府的執政高效率刮目相看。

張善政還提到，2018年台大發生校長遴選爭議，他與呂前副總統以台大校友身分連袂發表聲明，以「不是挺管、是挺法治」為題，譴責教育部不應透過各項手段干預當時台大校長管中閔上任，他雖然與呂前副總統政治背景不同，但雙方對於尊重法治的精神卻不謀而合，這也讓他心中對於呂前副總統更增添敬意。

鄭文燦表示，呂秀蓮一身投入民主、女權、主權等運動，兼具政治家、思想家、文學家等多元角色，人生履歷相當精采，作品中許多故事讓他深受啟發。「呂秀蓮作品集」由他在桃園市長任內策劃，張善政市長任內完成，將成為桃園與台灣重要的文化、民主資產，讓下一代更深入瞭解地方豐富多采的歷史。

桃園市立圖書館館長唐連成表示，市府特別為歷任縣長出版專書，「呂秀蓮作品集」共16冊，全集兼顧其文學創作、思潮觀察、政治參與歷程等。除了重新編整14本往日作品，也有2本首次出版的新書。其中「國際IBM」是呂前副總統在各種國際場合的英文演講選集，「台灣真女人」是以相片加上簡短的註文來圖解呂前副總統的人生歷程及重要事功，盼各界一同回顧歷史、展望未來。

唐連成指出，「呂秀蓮作品集」將陸續贈送至各縣市公共圖書館及國立大專校院圖書館，歡迎有興趣的讀者前往借閱閱覽，如果要購書建議可至專營政府出版品的國家書店或五南文化廣場線上訂購。

今天出席主要來賓還有市議員黃婉如、桃園前縣長許應深、南投前縣長彭百顯、前駐美副代表裘兆琳、台北市政府文化局長蔡詩萍、桃園市文化局長邱正生，前立委邱垂貞與「呂秀蓮作品集」主編路寒袖老師、林央敏老師等人。