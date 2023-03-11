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雞蛋價何時回穩 小販認為最快也要半年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
攤位上的白蛋每斤賣75元，比政府所說的價錢還高。記者李宗祐／攝影
攤位上的白蛋每斤賣75元，比政府所說的價錢還高。記者李宗祐／攝影

蛋價格居高不下，雖然政府從國外進口並聲稱可望逐漸回穩，但在嘉義市傳統市場賣蛋的陳姓蛋販認為蛋價還是會持續飆漲，即使天氣穩定、沒有雞瘟撲殺，最快也要半年才能回穩。他在攤位前寫明「真的缺蛋，雞都死光了，請不要跟我說政府才報多少，政府便宜去跟他買，感謝」。顯見目前宭境。

陳先生在嘉義市東市場攤位專門賣蛋，有雞蛋、鴨蛋、皮蛋、鹹蛋等，對於蛋價飆漲很有感，他說，其實蛋價如果平穩，消費者比較有意願買，生意好做，薄利多銷才有利潤。雞蛋一路漲，連帶鴨蛋、皮蛋等其他蛋類也跟著漲，近來消費者問得多買得少。

他在攤位前寫明「真的缺蛋，雞都死光了，請不要跟我說政府才報多少，政府便宜去跟他買，感謝」。

他的白蛋每台斤75元，比政府說的每台斤50多塊錢高出不少，他說，要是能拿到每台斤50多塊的當然也會賣便宜些，但是實際上每箱蛋（20台斤）的進貨價就要1350元，加上租金、水電、搬運費等成本，定75元是合理價錢，如果消費者覺得貴，那就不要買。

他表示，政府從國外進口蛋要平穩蛋價，但是其實不盡然，在市場蛋的價錢仍是一路漲，因為要加入蛋商的會員才能有資格買進口蛋，且每名會員只配給20箱，像他這種小盤商根本沒有資格，大盤、中盤到小盤然後再到小販，層層下來，蛋價能像政府所說的每台斤50多塊嗎？許多小販根本沒辦法供應便宜蛋給消費者。

是不是有個合理蛋價？他說，每天的蛋價不一，無法讓蛋價平穩，當然就沒有所謂的合理價。

他表示，其實去年已經有缺蛋痕象，天氣、飼料成本高、雞瘟等都是缺蛋原因，尤其雞瘟撲殺讓缺蛋問題雪上加霜。種雞要2、3個月後才能生蛋進入市場，所以他認為在天氣穩定、不再發生雞瘟的情況下，最快在半年後蛋價才會恢復平穩。

他建議消費者食用多少才買多少，不要聽到訊息就一窩蜂搶蛋、囤蛋，蛋也是有保存期限，「覺得貴就少吃蛋」。

雞蛋一路飆漲，連帶其他蛋類跟著上漲，鴨蛋也來到每台斤70元。記者李宗祐／攝影
雞蛋一路飆漲，連帶其他蛋類跟著上漲，鴨蛋也來到每台斤70元。記者李宗祐／攝影
雞蛋一路飆漲，連帶其他蛋類跟著上漲。記者李宗祐／攝影
雞蛋一路飆漲，連帶其他蛋類跟著上漲。記者李宗祐／攝影
陳先生在攤位前寫明「真的缺蛋，…政府便宜去跟他買，感謝」，顯見目前宭境。記者李宗祐／攝影
陳先生在攤位前寫明「真的缺蛋，…政府便宜去跟他買，感謝」，顯見目前宭境。記者李宗祐／攝影

蛋價 雞蛋

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