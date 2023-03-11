影／排隊只為領5顆雞蛋 民眾大罵民進黨嗆「陳吉仲下台」

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「一把年紀為5顆蛋排隊」 民眾批綠營糟蹋百姓：日子怎麼過？

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聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中華隊打贏義大利隊，滿志剛今天與北市議員徐巧芯一起免費送雞蛋，吸引不少人排隊。記者曾原信／攝影
中華隊打贏義大利隊，滿志剛今天與北市議員徐巧芯一起免費送雞蛋，吸引不少人排隊。記者曾原信／攝影

世界棒球經典賽昨晚中華隊打贏義大利隊，國民黨台北市青工總會長滿志剛今天兌現祭品文承諾，發1000顆雞蛋，吸引不少人排隊領蛋。有民眾拿到直呼感謝，也大罵民進黨執政什麼都要排隊，更點名要「陳吉仲下台」。

民眾吳小姐與鄰居常小姐一起來排隊，吳小姐表示，現在雞蛋不好買，得知中華隊贏球要發蛋，她聽到好高興，趕快跑來，也大喊「中華隊加油、國民黨加油」。

常小姐領到5顆雞蛋，表示真的很感恩，開心說還可以吃5天。但她不滿地說，民進黨怎麼都沒表示一下，把人民糟蹋成這個樣子，連個難民都不如，年紀一大把，為了5顆蛋排成這樣子，大罵要「陳吉仲下台」。

常小姐指出，有錢也買不到蛋，還一直漲價，民進黨執政什麼都要排隊，口罩要排隊、打疫苗要排隊、買快篩要排隊、雞蛋要排隊，直呼有沒有替老百姓想，「物價全部漲，薪水都不漲，日子怎麼過？」

涂小姐帶女兒來排隊領蛋，她說，最近真的很難買到蛋，昨天與朋友團購，24顆就要400元，平均1顆10幾元。今天12點剛好看到，就過來排一下，沾沾喜氣，而且很幸運沒有排很久，一下就拿到號碼牌。

相較於其他祭品文送雞排，林小姐表示，當然想要拿到蛋，因為蛋可以做自己喜歡的料理。至於外界質疑國民黨買蛋當祭品文是公然囤蛋，她說，個人看法見仁見智，他們是善心，因為民眾買不到蛋，對基層是有幫助，不無小補。

小朋友開心領到免費雞蛋。記者曾原信／攝影
小朋友開心領到免費雞蛋。記者曾原信／攝影
滿志剛（中）兌現祭品文承諾，今天下午發送免費雞蛋。記者曾原信／攝影
滿志剛（中）兌現祭品文承諾，今天下午發送免費雞蛋。記者曾原信／攝影
滿志剛今天與北市議員徐巧芯一起免費送雞蛋，吸引不少人排隊。記者曾原信／攝影
滿志剛今天與北市議員徐巧芯一起免費送雞蛋，吸引不少人排隊。記者曾原信／攝影
常小姐（右）與鄰居吳小姐（中）一起來排隊領雞蛋。記者林佳彣／攝影
常小姐（右）與鄰居吳小姐（中）一起來排隊領雞蛋。記者林佳彣／攝影
國民黨台北市青工總會長滿志剛今天發1000顆雞蛋，吸引不少人排隊，民眾開心領到5顆雞蛋。記者曾原信／攝影
國民黨台北市青工總會長滿志剛今天發1000顆雞蛋，吸引不少人排隊，民眾開心領到5顆雞蛋。記者曾原信／攝影

雞蛋 國民黨 民進黨 陳吉仲

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