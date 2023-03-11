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藍批金援外交爭取邦交國 綠委反嗆幫大陸嚇阻台灣外交

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委許智傑說，這是台灣外交大突破，密克羅尼西亞對大陸入侵大洋洲及多次不尊重舉動早就非常感冒，主動跟台灣友邦接洽表達建交之意，台灣人相當歡迎。本報資料照片
民進黨立委許智傑說，這是台灣外交大突破，密克羅尼西亞對大陸入侵大洋洲及多次不尊重舉動早就非常感冒，主動跟台灣友邦接洽表達建交之意，台灣人相當歡迎。本報資料照片

外媒報導太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛和台灣談建交，並要求5000萬美元資助，國民黨立委批評是「金援外交、凱子外交」。民進黨立委王定宇今天表示，如果密國是金錢考量，應該會待在大陸身邊，讓密國有意外交轉向原因是大陸踐踏密國尊嚴，行賄高層威脅安全，並破壞跟美國、澳洲等主要盟國關係，非以「大撒幣」方式換取邦交。

王定宇指出，蔡英文政府與過去政府維持邦交國方式不同，不用大撒幣換取邦交，而是以理念相近尋求國際外交地位，針對密國提出援助的需求，台灣會予以審視，但不代表是以金援換取邦交。

王定宇說，他鼓勵外交部多走出去，多爭取價值理念相近的國家，建立互相幫助共同願景，甚至尋求新的邦交國，但不容許以撒幣利益的方式換取邦交。

民進黨立委許智傑則說，這是台灣外交大突破，密克羅尼西亞對大陸入侵大洋洲及多次不尊重舉動早就非常感冒，主動跟台灣友邦接洽表達建交之意，台灣人相當歡迎。

至於國際援助，許智傑說，本來行之有年，不論對邦交或非邦交國都有例行協助，國民黨刻意放大解讀，難道是在幫大陸嚇阻台灣拓展外交嗎？

密克羅尼西亞 王定宇 國民黨

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