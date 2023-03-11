員警走上絕路事件頻傳 監委申請自動調查

監察委員葉大華、陳景峻今天表示，根據報導去年全國統計有7名員警輕生，甚至在6月警察節接連2天就有2位警員舉槍尋短，警察精神健康儼然已經亮起紅燈，近年員警自殺案件頻傳，警政署雖成立「關老師」心理輔導機制，仍無法有效落實自殺防治，警察精神健康儼然亮起紅燈，已申請自動調查。

二位監委指出，內政部警政署長期缺乏統計研究及分析，難以發現員警身心及情緒問題所在，無法及早預防，且警政單位內部績效導向之管理文化，使員警承受龐大心理壓力。警政署雖成立「關老師」心理輔導機制，仍無法有效察覺及強化員警身心健康狀況，造成近10年來自殺案件數仍持續上升。

二位監委說，員警身為第一線的執法者，卻將警槍朝向自己，究竟警政單位有何系統性因素導致基層員警產生職涯困境而走上絕路，有無針對自殺原因參照國外經驗，建立員警同儕支持體系，進而多方進行調查研究及防範；員警勤務工作性質及內部管理機制是否引發精神健康及情緒勞動問題？現行內、外部多元心理輔導機制是否有效預防員警自殺；均有深入調查之必要。

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