獨／又要選？昔線民案宣布「三退」 黃國書曝為何2024仍想扛責任

曾因線民案爭議承諾「三退」的台中第六選區立委黃國書，是否尋求連任備受矚目。最近台中綠營基層湧現支持黃國書參選連任的聲浪，黃國書對此表示，他是一個曾經犯下錯誤的人，早已沒有個人利益思考，選民給他很多支持，黨給他很多栽培，而客觀來說，他的民意支持度還是很高，打好2024這一仗，守住這一席立委，「我還是有這個責任」。

2021年10月，黃國書坦承學生時代曾被迫協助情治單位政治搜查工作，他當時宣布「三退」，退出民進黨及黨團運作，也不再連任，未來將退出政壇，投身公益為社會服務。

民進黨即將啟動立委提名作業，本周一台圓文教基金會董事長蔡明憲號召20餘個民間社團意見領袖，發表共同聲明，力勸進黃國書出馬再戰，「守住綠營重要的一席立委」，更呼籲民進黨中央體察選區民意，將黃國書納入初選民調對象，整合綠營最強人選拚出戰。

對於基層持續湧現支持聲浪，黃國書對外大多只表示尊重，低調回應。黃國書今接受本報採訪時首度提出完整想法，他說，自己的民意支持度還是很高，「我必須與民進黨一起思考，如何打贏2024」。

對於線民案爭議，黃國書說，這段歷史對他來說是一個非常大的難關，數十年前犯下的錯誤，現在回想起來還是非常虧欠。他後來曾反思，為何情治單位找上門，當時即將解嚴，情治單位想透過「軟性」手法了解，異議學生人士的想法。

黃國書說，他認為當時情治單位並不是要迫害異議人士，只是要維持解嚴後的社會穩定，「我算是他們很末端的接觸者」，他的想法很單純，希望傳遞正確資訊，避免情治單位誤判；但就算這樣，他提供情資就是犯了歷史錯誤，「我到現在都還是覺得很虧欠，很後悔」。

黃國書說，此事被媒體披露後，他只有一個想法，「我必須勇敢面對，承認錯誤」，必須跟社會道歉，同時還要承擔「政治責任」。當時他不希望為難民進黨，也希望黨內不要為了是否用黨紀處分他為難，「所以我就離開黨，以免因為我的問題影響到黨」。如果他是政務官就是辭職下台，但他是民代，與選民有契約，如果當下辭職、改選，「這個選民也無法接受」。

昔日曾允諾「三退」，現在卻又受到基層力拱參選連任，黃國書說，事件過後，他還是很努力工作，沒有一天鬆懈，不論立法院問政、地方選民服務，以及2022的選舉以及四大公投案，他走遍台中、南投、彰化、苗栗，非常努力輔選，捍衛民進黨政府的政策。

黃國書表示，2022年民進黨敗選，基層十分憂心，而他的立委選區，藍營將推出很強的人選。地方很多熱情民眾擔心這席立委會輸掉，不斷勸進要他繼續為黨效命。

「我是一個過去曾經犯下錯誤的人，早已沒有個人利益的思考。」黃國書說，選民給他很多支持，民進黨給他很多栽培，他還是要想辦法，打好眼前這一仗，守住這一席立委，「我還是有這個責任」。