誠信條款綠稱「不做政治負心漢」 藍：賴清德最會帶職參選

民進黨中執會決議，不建議現任議員參與2024年立委選舉，民進黨立委林楚茵日前表示，國民黨鼓勵薪水小偷，默許當選後連議會都還沒開議的市議員挑戰立委，民進黨有良知，「不跟你們（指國民黨）一樣當政治負心漢」。國民黨今在臉書發文表示，民進黨黨主席賴清德才最會帶職參選，為選舉利益急忙提出虛假的誠信條款，「真的大可不必」。

林楚茵日前透過臉書發文表示，民進黨中執會通過誠信條款原則，就是要導正已經被國民黨帶起的落跑歪風，質疑國民黨「為了搶位子矇起良心、硬要幫侯友宜落跑新北市長鋪路選總統？」

國民黨發文表示，按照此標準，民進黨才是真正的負心漢，最會帶職參選的賴清德，就是最沒誠信的負心漢。

國民黨指出，賴清德1998年一屆國大代表還沒當完，去選台南市立委；2008年剛選完台南立委，隔年立刻跑去選台南市長；2017年現任台南市長沒當完、還拒絕進議會，跑去當行政院長。

2019年時則是行政院長當到一半，跑去選總統，還被當時的蔡英文總統嗆「當總統，誠信是最基本的條件」。

國民黨表示，究竟是誰沒有誠信、毫無良知，相信大家都看很清楚，呼籲民進黨不要再以雙重標準標嘴臉自掌嘴巴，為了選舉利益才急忙提出虛假的「誠信條款」，大可不必。