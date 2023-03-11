誰說女大當嫁？全台十大人氣未婚女民代在這！

人氣女民代有哪些人？

3月14日白色情人節即將到來！民代們打算如何度過？近幾年女性參政比例逐漸攀升，不少未婚女性民代從政後，都會遇到熱情鄉親欲幫忙作媒。無黨籍高雄市議員黃捷表示，今年白色情人節，預計會持續分享單身友善餐廳，發揚單身友善文化。對於遇到選民熱情作媒時，該如何回應？黃捷分享：「鄉親會問我喜歡什麼類型的人，並把兒子推薦給我，也曾把我跟他們兒子的照片放在一起說『很速配』。」

另外，無黨籍嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」接受《網路溫度計》訪問時表示，鄉親們大多很害羞，反而是市府人員彼此介紹認識時，會開玩笑強調「未婚」。田慎節表示，不管2月14日情人節或3月14日白色情人，都是和同事一起工作度過。

中山大學政治所教授廖達琪分析，聲量高的民意代表「議題性、爭議性、話題性」都很高，聲量衝高的原因是傳統媒體和社群媒體共振之結果，例如：高嘉瑜因為發言常與民進黨中央不同調，經常是媒體話題軸心，成為此次排行榜冠軍，而她的網路聲量更是第二名的三倍。廖達琪同時也指出，聲量第二名的蔡培慧則因近期南投立委補選舉，使得她的討論度竄升。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近半年10位人氣最高的未婚女民代，您心目中的那一位民代有上榜嗎？

No.10 陳玉珍 立法委員

中國近年來常常禁止台灣產品進口，2022年底又遇到暫停2400件加工類食品、水產品輸入，其中包含金門高粱酒，再加上小三通遲遲未開，國民黨立委陳玉珍、金門縣長陳福海2022年12月率團赴中國溝通。然而時任行政院長蘇貞昌表示，若小三通重啟，在中國疫情嚴峻的當下，開放邊境恐讓對岸民眾來台搶藥，造成另一波防疫破口。

2023年1月美國宣布售台總額1.8億美元（約新台幣54.5億餘元）的「火山陸上機動布雷系統」，該品項具備高機動和快速的布雷效能，宣稱可讓我軍戰時，在台灣灘岸執行區域阻絕，但同時也引發恐讓台灣成「地雷島」之疑慮。對此，立委陳玉珍強力反對布雷，「地雷對金門人來說是一種痛，小時候不能到海邊玩水，還有親朋好友誤踩地雷斷手斷腳，我們應該要留給後代怎樣的家園？」陳玉珍不滿地說：「還是總統府周圍先布雷一下，讓總統感受到每天走出去反正也不會爆炸的氛圍」。

針對布雷話題，有網友表示：「嗆得好！誰贊成地雷就布在誰家」，但同時也有人認為，「真的作戰時，根本沒有什麼地雷島的問題，人家都說要留島不留人了，就留個地雷島給他們」。

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No.9 黃瀞瑩 台北市議員

時任台北市長候選人黃珊珊為宣傳政見，2022年11月騎乘自行車，從競選總部光復南路出發，並繞行台北市12個行政區，黃珊珊騎至新北投和子弟兵黃瀞瑩合體，立刻被民眾包圍搶合照。不少網友在直播下留言，「學姊加油」、「珊珊加油」，活動帶動一波話題討論度。

2022年九合一大選，黃瀞瑩成功當選台北市議員，拿下2萬9,270票，是士林北投區最高票、全台北市第4高票的市議員，也是台北市前5名高票議員中，唯一一位新科市議員。黃瀞瑩勝選後發文表示：「謝謝你們，我愛士林北投！這是一份很重的責任，但我會努力地向前走，莫忘初衷，持續前進！」該篇貼文吸引不少支持者表示，「恭喜學姐，莫忘初衷」、「狂賀恭喜，請連珊珊的份一起努力」。

此外，民眾黨主席柯文哲積極備戰2024總統大選，但黃瀞瑩2023年2月受訪時聲稱，「柯文哲的個性原本是一定要當正的，但最近的態度有更上一層樓的境界，思考如何讓台灣好，不排除與誰合作。」對此，民眾黨前中央委員張益贍分析：「民眾黨的新科議員黃瀞瑩，竟然主張黨主席柯文哲不一定要參選總統，這比民進黨台北市議員王世堅先前叫行政院前院長蘇貞昌下台更誇張。」張益贍質疑，民眾黨是否已被新竹市長高虹安和黃瀞瑩架空？

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image source: 黃瀞瑩提供

No.8 顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節 嘉義市議員

政治素人、直播主Molly翎熹將自己的名字改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（以下簡稱田慎節），以「獨特的穿衣風格」與喊出「推動性專區成立」為名。2022年九合一大選，田慎節獲得2,813票，成功突圍當選，她於臉書發文表示，「謝謝大家的厚愛，讓我沒有失婚。」她說：「選前之夜熄燈時，我忍不住偷偷哭了，沒有想到有這麼多朋友來到現場和我揮手、給我力量。」不少網友、支持者紛紛在貼文下面留言相挺，「支持專區成立」、「以後直播平台換市議會了」，但也有人諷刺，「嘉義沒人才了」。對此，前立委陳柏惟2022年12月發文替田慎節背書：「她比自己想像中更有料」。陳柏惟貼文一出，立刻引發網友熱議，有人留言，「年輕人出頭天、加油」、「她不是花瓶，是真的有料」。

對於擠進榜單，田慎節接受《網路溫度計》訪問時表示：「感謝大家的厚愛，蠻驚訝的，榜單上有很多政壇前輩，我會持續努力向她們看齊。」

對於田慎節入榜，中山大學政治所教授廖達琪認為「感到意外」，因為台灣政治關注度重北輕南，況且田慎節沒有頻繁地在傳統媒體上曝光，但換個角度看觀察，田慎節雖然從政經歷短，但卻很有話題性，的確吸引不少社群媒體的注意，因此上榜。

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No.7 陳亭妃 立法委員

民進黨立委陳亭妃近半年網路聲量多聚集在「88槍擊案」。台南學甲2022年發生88槍擊案，當時事過19天仍未破案，因此2022年11月，民進黨立委陳亭妃發出「不自殺聲明」，喊話警政署盡快查明真相；同一時間，台南市議長郭信良也召開記者會，認為案情看不到進展，選舉相關勤務已結束，要求警方限期破案，讓人民安心。但直到12月依舊未破案，地方上傳出案情不單純，恐與政治人物、光電利益有關。此時，陳亭妃再度公開喊話，要求警政單位調查88槍真相，同時更透露「回家看到媽媽對我滿臉的擔心，只說了一句話『黑金很恐怖的，妳自己要小心啊』，雖然只是淡淡的一句話，讓我不知不覺流下眼淚。」陳亭妃怒批，曾幾何時，民進黨在台南的政治變成這樣？一言堂？沒大人？88槍？黑金？

同樣是台南人的民進黨副秘書長林飛帆發文，呼籲時任民進黨中執委郭再欽自行退黨，強調「民進黨必須跟黑金劃清界線」，並批評台南市長黃偉哲對弊案置之不理。對此，陳亭妃表示，黨中央不必放話，若要這樣放話，請問檢討在哪裡？陳亭妃更指出「黑道」介入台南市議長選舉，「求求總統、副總統救救台南！」台南黑金問題因涉及恐嚇、暴力以及貪污等治安問題，被網友熱烈討論，陳亭妃也成為討論焦點。

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No.6 黃捷 高雄市議員

無黨籍高雄市議員黃捷因為質詢高雄市前市長韓國瑜「翻白眼」一戰成名。2022年11月黃捷成功連任，在高雄市鳳山區獲得第一高票，同時也是高雄市議員第一高票，共2萬7,744票。後來高雄市議會民進黨團宣布黃捷加入民進黨團運作，引發網友熱議。黃捷當時表示，過去一個人孤立難行，未來與民進黨夥伴結伴同行，更有機會讓高雄、鳳山的建設以及具有進步價值的法案，能更順利推動。

2022年12月網紅小玉與助理涉嫌利用AI換臉技術， 將黃捷等女性民代與網紅的容貌換成AV女優，經法院判決小玉等人須賠償黃捷100萬元。「換臉」訴訟案結束，但後續還有不肖網友在網路上，惡意散播女性政治人物、網紅的換臉A片。對此，黃捷受訪表示，她與網友關係像是相愛相殺，多數支持者都相當理性，但有些討厭她的人，難免會在臉書社群留下一些仇恨性言論。黃捷強調，她對於任何批評指教都正面看待，但希望網友保持理性，因為她也曾遭遇性騷擾言論。為杜絕網路霸凌歪風，黃捷也將出演有關網路霸凌題材的舞台劇，她說：「我遭受過多次網路出征，所以我覺得政治人物透過舞台劇傳達理念也不錯。」

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No.5 高金素梅 立法委員

2022年10月無黨籍立委高金素梅質疑，數位發展部的成立，恐怕會製造出「監控數位資訊的大怪獸」，而數發部長唐鳳在2014年太陽花學運時，主張政府的透明性和資訊人權，現在是否贊同總統和政要畢業論文、 疫苗價格可列為機密封存30年？對此，唐鳳僅稱，入閣6年所擔負工作之一，就是開放政府的推動工作，唐鳳表示：「開放政府就是讓事務官、常任文官理解到，讓人民在擬稿階段，尚未做成議事決定的階段，就參與討論，能夠透明的看到資訊」。

對於唐鳳的說法，高金素梅痛批官腔官調，天才跟魔鬼一線之間。不少網友也認為，「政府自己都不公開透明，還要監督民眾網路言論」、「高金素梅問這麼簡單都不敢回答，唐鳳的數位發展部有公信力可言嗎」。



2022年九合一大選前最後一天，高金素梅特地到新竹市與民眾黨新竹市長候選人高虹安同框造勢，引起許多關注度。此外，2023年2月台北市前議員羅智強宣布參選大安區立委，並邀請高金素梅擔任榮譽主委；接著羅智強又接下高金素梅的義務選服主任職務，羅智強表示，雖然距離立委選舉還有一年，但他從現在開始，先進入國會實習。而高金素梅近期也因為選舉議題、造勢站台，拉抬不少聲量。

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No.4 苗博雅 台北市議員

2022年11月台灣第一位公開出櫃的同志議員、社會民主黨台北市議員苗博雅，在大安文山區以第二高票之姿順利連任，她在臉書感謝2萬8,417位選民的託付，並表示「未來，我們為台灣更努力！」不少支持者在貼文下方留言，「妳繼續留在台北市議會是台北市民的福氣」、「期待未來議會中能看到阿苗電爆反同議員」。

2023年1月全台陷入稅收超徵、還稅於民的討論，苗博雅指出，台北市前市長柯文哲8年任內超徵210億元。對此，柯文哲回應，一年平均不到30億元，約為台北市總預算的3.5％，但中央超徵幅度高達20％，批評苗博雅混淆視聽，還說她就是民進黨側翼，若要善盡側翼的功能，乾脆參加民進黨，為何要假裝是社民黨。苗博雅當天立即反擊，整理台北市超徵211億元的數字來源，包含地價稅、土地增值稅、房屋稅等都是地方稅，並非像台北市政府前發言人陳智菡所言，因為中央統籌款才導致超徵，這些錢是台北市政府自己的超徵。另外，針對被批評是「假社民黨」，苗博雅強調，她提出還稅於民要排富，這一點民進黨並沒有講，自己的立場始終一致，她只是在路邊指出國王新衣有問題的小孩，柯文哲卻說她是民進黨派來的，這種反應是惱羞成怒，苗博雅更反酸：「那我是不是也可以說柯文哲是冒牌的民眾黨，實際上是國民黨呢？」兩人隔空唇戰引發網友熱議。

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No.3 游淑慧 台北市議員

國民黨戰將台北市議員游淑慧2022年10月爆出新戀情，對象為《三立新聞網》副總劉世澤，引起大批網友討論。雖然劉世澤第一時間表明單身，讓外界認為男方回應無情，但隨著相關報導陸續曝光，劉世澤也大方認愛。對此，游淑慧表示，兩人是2022年4月、5月時在朋友介紹下認識，兩人下班後很少聊到公事，「我們很少聊政治」；游淑慧提到，這段感情有向前台北市長郝龍斌告知，「他就像是我的父親」。由於當時九合一大選如火如荼進行，力拚連任的游淑慧與一向被外界視為親綠媒體的三立高層譜出戀曲，被外界解讀「愛情超越藍綠」。

2022年11月時任民進黨台北市長候選人陳時中參加餐敘後，疑似對同場女性做出牽手、摟肩等舉動。游淑慧爆料，被牽手的女子李雅玲是台北市聯醫松德院區副院長，而李雅玲的丈夫為台北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰。丁金聰本被控訴醫療過失，台北地院依業務過失致死罪判刑10月，卻因為衛福部醫審會鑑定書「神救援」，讓訴訟逆轉，變成無罪確定。對於游淑慧的說法，民進黨前立委管碧玲臉書發文痛批惡質、傷及無辜，並要求蔣萬安應該向丁醫師、李醫師道歉。爆料的消息引發兩派網友論戰。

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No.2 蔡培慧 立法委員

民進黨立委蔡培慧近半年網路聲量，幾乎可說是皆因選舉而暴增。首先是2022年11月蔡培慧代表民進黨競選南投縣長，蔡英文總統前往南投助選，助攻不少網路聲量。但南投縣長年由國民黨執政，因此蔡培慧最後以3萬7千多票差距輸給對手許淑華。由於許淑華本為南投縣立委，當選縣長後，產生的立委懸缺需補選，民進黨再派蔡培慧應戰。2023年3月的南投立委補選，除了是蔡培慧第二次選南投立委，也是副總統賴清德擔任民進黨主席後的首場戰役，因此，南投選戰被視為賴清德總統選舉前哨戰，背負著不能輸的壓力。

最終，南投立委補選結果出爐，蔡培慧以4萬5千多票勝選，國民黨林明溱則以4萬3千多票吞敗。藍綠陣營候選人票數雖一開始呈現拉鋸戰，但蔡培慧在多處開票所票領先林明溱，最後成功翻轉一向被視為「藍大於綠」的南投選區。對於民進黨近期喊出「南投已經17年沒有政黨輪替」，這場勝選對綠營來說更是別具意義。PTT有不少網友表示，「恭喜賴神啊，這是賴神領導DPP的勝利」、「國民黨就繼續推老人出來選，繼續內鬥啊」；但也有人認為，「我猜下次又要還回去了，南投耶」。

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No.1 高嘉瑜 立法委員

2023年1月民進黨立委高嘉瑜出席由副總統賴清德舉辦的「向黨員報告政見發表會」，高嘉瑜一進場，立刻被民進黨黨員及支持者們狂嗆聲「下台」、「背骨」，並比出「倒讚」手勢，場面相當尷尬。畫面曝光後，掀起網路熱議，不僅藍營人士直言恐怖，網友也紛紛為高嘉瑜說話，痛批「這簡直是綠衛兵批鬥大會」。另外，根據媒體報導，民進黨立委高嘉瑜、何志偉以及台北市議員王世堅被黨內基層要求「開除黨籍」。對此，媒體人黃暐瀚表示，民進黨要贏2024一點也不難，立刻開除「煎鮪魚（堅、偉、瑜）」就穩贏。而高嘉瑜選前預言，民進黨不處理林智堅論文案，恐釀「一屍五命」，結果民進黨九合一選舉慘敗，不少網友稱高嘉瑜「預言家」，但同時另有一批綠營支持者，對於高嘉瑜相當不滿，喊話黨中央必須檢討高嘉瑜，使得高嘉瑜處於政治風暴圈，討論度居高不下，累積相當多網路聲量。

對此，中山大學政治所教授廖達琪表示，戰將在網路聲量都有好表現，高嘉瑜是新聞話題火線上人物， 因為她在民進黨內像隻孤鳥，在傳統媒體跟社群媒體的討論度都很高。

身為話題人物的高嘉瑜，高學歷、外型亮眼，經常有選民關心她的終生大事，更笑說要幫她作媒、找對象。對於宛如明星級的政治人物感情世界、緋聞，不少民眾也相當關注，廖達琪教授指出，外型亮眼的政治人物，可能較容易引起外界注意，但根據所有競選研究顯示，政治人物的婚姻狀況不會影響選民投票意向，民調也不會問這個問題，民代的婚姻狀況不是是否勝選的關鍵。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月08日至2023年03月06日，共約半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『十大人氣未婚女民代』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統