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立委：銀彈外交 飲鴆止渴

聯合報／ 記者程遠述林縉明／台北報導
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

外媒報導，密克羅尼西亞總統帕努埃洛有意與台建交，外交部長吳釗燮昨證實確實有跟帕努埃洛交換意見。國民黨立委陳以信說，這表示吳釗燮說不與中國大陸競爭金援外交是欺騙國人，蔡政府在對外受挫，邦交國降到谷底後，只能祭出銀彈攻勢爭取邦交國，但這種外交策略只是飲鴆止渴，未來勢將後患無窮。

國民黨立委江啟臣表示，台灣外交處境艱難，兩岸關係牽動外交狀況，但外交上不應陷入金錢的「軍備競賽」，更應避免惡性循環，才符合國人期待。

江啟臣分析，台灣跟對岸的關係和外交處境牽動，且與中國大陸的綜合影響力有關，對岸經濟、國際影響力越強，台灣對外空間較小，反之可能會有多些機會，重點是不應以金錢處理邦交或對外關係。

江啟臣表示，現關鍵之一當然是如何衡量、處理和對岸關係，如果沒處理好，就可能面臨要和對岸變成外交競爭，但就像和大國軍備競賽，台灣金錢、資源不對等，不需要也不應該以此方式競逐。

民進黨立委羅致政表示，任何可能邦交的國家接觸或更多國家接觸沒問題，但沒有砸錢買邦交國的情況，政府確實要努力爭取新的邦交國建交，而不是只抱持守勢，防止中國大陸對我邦交國挖牆腳，爭取新邦交國手段不是金錢外交，也沒必要跟大陸在外交方面金錢競逐。

外交部表示，台灣對外的外交援助絕對不是「金錢外交」或「凱子外交」，也不會與中國大陸進行金援競賽。

江啟臣 吳釗燮 密克羅尼西亞 金援外交 羅致政 陳以信

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