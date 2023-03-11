美抗中部署 擬擴大對密國援助

外媒報導太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛向台灣要五千萬美金（約十五點四億元台幣）換邦交。前外交官周台竹認為是天文數字，人民難接受；國策研究院執行長郭育仁則認為，密國戰略位置重要，連美國都考慮拉高對密國援助，現在亞太情勢不穩，外交部的作法並不奇怪。

郭育仁認為可從戰略位置、時機點、台灣在太平洋邦交結構三點來看。郭育仁指出，密克羅尼西亞在美軍部署中是很重要國家，為夏威夷到關島必經之路，東亞局勢有任何變化或風吹草動，美軍就會從夏威夷移動到關島，戰略地位重要。

郭育仁表示，美國每五年跟密克羅尼西亞簽署援助協議，援助計畫剛好到二○二二年期滿，現在正在談新的計畫，據悉美國正準備擴大對密國的援助，主要原因是近來中國在密克羅尼西亞當地的間諜活動非常頻繁，中方間諜進入當地都是著眼於密國戰略位置，這些間諜活動是伴隨美國對密國的援助計畫，所以美國才考慮拉高對密國援助。

郭育仁認為，現在亞太地區情勢不穩，隨時可能會有狀況，台灣作為自由民主國家的一員，當然要盡一份心力，「外交部現在有這個作法一點都不奇怪」，對強化台灣和美國、太平洋友邦間，是很重要的一步，不能說是「凱子外交」，如果照這個邏輯的話，美國才是最大的凱子。

外交官出身的民眾黨秘書長周台竹認為，金錢外交對於小國有其吸引力，但台灣在對外援助計畫一定要掌握主導權，否則花那麼多的錢，而且是天文數字，相信不管什麼黨派執政，人民也不會贊成。

周台竹指出，大陸藉增加在亞太地區的影響力，用金錢或物資「收買」小國，真正欲抗衡的是美國、歐洲等大國，而非台灣；大國一旦與這些島國關係好，軍艦或許可以停靠在這些島國邊，所以其實是大國間的角力遊戲，並非針對台灣。

外交部昨對於報導中引述我國與個別國家接觸等情事，表示「不予置評」，但指中國自二○二二年和索羅門群島簽訂安全協議後，在太平洋擴張勢力的野心昭然若揭，也引起印太區域和世界主要國家的高度關切。

外交部指出，相對於中國惠而不實的承諾，及「一帶一路」大而無當的工程，我國向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan can help」的精神，協助友邦民生發展，共創雙贏。