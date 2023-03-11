聽新聞
test
0:00 / 0:00

美抗中部署 擬擴大對密國援助

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導
密克羅尼西亞位於西太平洋，對美軍具重要戰略地位，傳出有意與我建交，但要求我國金援5千萬美元。圖／取自網路
密克羅尼西亞位於西太平洋，對美軍具重要戰略地位，傳出有意與我建交，但要求我國金援5千萬美元。圖／取自網路

外媒報導太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛向台灣要五千萬美金（約十五點四億元台幣）換邦交。前外交官周台竹認為是天文數字，人民難接受；國策研究院執行長郭育仁則認為，密國戰略位置重要，連美國都考慮拉高對密國援助，現在亞太情勢不穩，外交部的作法並不奇怪。

郭育仁認為可從戰略位置、時機點、台灣在太平洋邦交結構三點來看。郭育仁指出，密克羅尼西亞在美軍部署中是很重要國家，為夏威夷到關島必經之路，東亞局勢有任何變化或風吹草動，美軍就會從夏威夷移動到關島，戰略地位重要。

郭育仁表示，美國每五年跟密克羅尼西亞簽署援助協議，援助計畫剛好到二○二二年期滿，現在正在談新的計畫，據悉美國正準備擴大對密國的援助，主要原因是近來中國在密克羅尼西亞當地的間諜活動非常頻繁，中方間諜進入當地都是著眼於密國戰略位置，這些間諜活動是伴隨美國對密國的援助計畫，所以美國才考慮拉高對密國援助。

郭育仁認為，現在亞太地區情勢不穩，隨時可能會有狀況，台灣作為自由民主國家的一員，當然要盡一份心力，「外交部現在有這個作法一點都不奇怪」，對強化台灣和美國、太平洋友邦間，是很重要的一步，不能說是「凱子外交」，如果照這個邏輯的話，美國才是最大的凱子。

外交官出身的民眾黨秘書長周台竹認為，金錢外交對於小國有其吸引力，但台灣在對外援助計畫一定要掌握主導權，否則花那麼多的錢，而且是天文數字，相信不管什麼黨派執政，人民也不會贊成。

周台竹指出，大陸藉增加在亞太地區的影響力，用金錢或物資「收買」小國，真正欲抗衡的是美國、歐洲等大國，而非台灣；大國一旦與這些島國關係好，軍艦或許可以停靠在這些島國邊，所以其實是大國間的角力遊戲，並非針對台灣。

外交部昨對於報導中引述我國與個別國家接觸等情事，表示「不予置評」，但指中國自二○二二年和索羅門群島簽訂安全協議後，在太平洋擴張勢力的野心昭然若揭，也引起印太區域和世界主要國家的高度關切。

外交部指出，相對於中國惠而不實的承諾，及「一帶一路」大而無當的工程，我國向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan can help」的精神，協助友邦民生發展，共創雙贏。

美國 密克羅尼西亞 外交部

延伸閱讀

外交部駁與密國「凱子外交」 指不會與中國進行金援競賽

密克羅尼西亞與我談建交「要求5000萬美元」 外交部回應了

專家稱大陸竊美國機密 打造F-22猛禽戰機「山寨版」殲20

柯文哲訪美將找「這立委」陪同？周台竹：她英文非常好

相關新聞

密國總統與我密談建交 我樂願以台灣模式協助發展

「外交家」雜誌報導太平洋島國密克羅尼西亞即將卸任的總統帕努埃洛，日前致函給國會議員與高層官員，建議密國轉與台灣建交，並透露他二月曾與我外交部長吳釗燮討論若台密建交，台灣將援助密國五千萬美元（約台幣十五點四億元）。吳釗燮昨在立院坦承，「確實有接觸過，做一些意見交換」。

美抗中部署 擬擴大對密國援助

外媒報導太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛向台灣要五千萬美金（約十五點四億元台幣）換邦交。前外交官周台竹認為是天文數字，...

蔡總統月底過境美國 紐約演說及領獎

英國金融時報九日報導，蔡英文總統本月底過境美國，卅日在紐約一場由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演說，並接受哈德遜研究...

立委：銀彈外交 飲鴆止渴

外媒報導，密克羅尼西亞總統帕努埃洛有意與台建交，外交部長吳釗燮昨證實確實有跟帕努埃洛交換意見。國民黨立委陳以信說，這表示...

外交部駁與密國「凱子外交」 指不會與中國進行金援競賽

今傳密克羅尼西亞總統與外交部長談建交，要求五千萬元資助，有立委質疑「凱子外交又起」，外交部今晚聲明，台灣對外的外交援助絕...

藍綠立委組「愛心拍賣團」喊價 壓軸藝術品拍出130萬

大家功德會今晚由善心人士贊助，席開百桌在林酒店舉辦藝術品慈善拍賣會，許多企業家應邀出席，藍、綠立委更組成「愛心拍賣團」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦