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外交部駁與密國「凱子外交」 指不會與中國進行金援競賽

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部長吳釗燮（左）與行政院長陳建仁（右）今天到立法院備詢，吳釗燮坦言，和密克羅尼西亞「確實有接觸過」。記者林澔一／攝影
外交部長吳釗燮（左）與行政院長陳建仁（右）今天到立法院備詢，吳釗燮坦言，和密克羅尼西亞「確實有接觸過」。記者林澔一／攝影

今傳密克羅尼西亞總統與外交部長談建交，要求五千萬元資助，有立委質疑「凱子外交又起」，外交部今晚聲明，台灣對外的外交援助絕對不是「金錢外交」或「凱子外交」，我國也不會與中國進行金援競賽。

外交部透過新聞稿指出，台灣在太平洋友邦及友好國家推動的援助主要以公衛醫療、農漁畜牧、教育合作、技職訓練、潔淨能源為主；此外，因應近年全球疫情及世界趨勢，我國也積極推動國際防疫合作、對抗氣候變遷及援建民生基礎建設工程等，相關成效良好，也普遍獲得友邦民眾肯定。

外交部指出，台灣外交援助的作法與中國不同，中國不尊重受援國且以賄賂、脅迫等不法手段，並提出華而不實、不符需要，陷當地國家於債務窘境的行徑有別。

外交部表示，世界主要國家在太平洋地區都有援外計畫，依據澳洲智庫Lowy Institute「太平洋援助地圖」（Pacific Aid Map）最新資訊指出，2008年到2020年13年間，各國在太平洋區援助情形如下：澳洲援款占42％（151.7億美元）、紐西蘭援款佔7％（25.3億美元）、美國援款佔總額6％（23億美元）、日本援款佔總額7％（25億美元）、中國援款佔總額9％（33.7億美元），台灣援助金額則僅佔總數1%（4.97億美元）。

外交部新聞稿指出，綜觀台灣近一年國際合作發展事務的「政府開發援助」（ODA）經費約3.09億美元，占我國「國民所得毛額」（GNI）0.04％，與聯合國對已開發國家所訂理想標準0.7%仍有相當差距，但絕非如特定人士指稱所謂「凱子外交」。

外交部表示，用「凱子外交」形容中華民國台灣長期執行的援外政策，不但有失公允且忽視我國長期協助友邦發展的努力與成效；我國將持續秉持一貫的援外原則，積極善盡國際責任，回饋國際社會，協助友邦推動各項有利民生的合作計畫。

外交部長吳釗燮今天備詢時坦言，和密克羅尼西亞「確實有接觸過」。吳釗燮今天收拾隨身物品，可以見到他正在閱讀「影子戰爭」一書，該書是關於中、俄兩國對美國的非正規作戰。記者林澔一／攝影
外交部長吳釗燮今天備詢時坦言，和密克羅尼西亞「確實有接觸過」。吳釗燮今天收拾隨身物品，可以見到他正在閱讀「影子戰爭」一書，該書是關於中、俄兩國對美國的非正規作戰。記者林澔一／攝影

外交部 密克羅尼西亞

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