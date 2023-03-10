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密克羅尼西亞與我談建交「要求5000萬美元」 外交部回應了

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部長吳釗燮今天備詢時坦言，和密克羅尼西亞「確實有接觸過」。吳釗燮今天收拾隨身物品，可以見到他正在閱讀「影子戰爭」一書，該書是關於中、俄兩國對美國的非正規作戰。記者林澔一／攝影
外交部長吳釗燮今天備詢時坦言，和密克羅尼西亞「確實有接觸過」。吳釗燮今天收拾隨身物品，可以見到他正在閱讀「影子戰爭」一書，該書是關於中、俄兩國對美國的非正規作戰。記者林澔一／攝影

外媒報導太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛和台灣談建交，並要求五千萬美元資助；外交部回應，中國自2022年和索羅門群島簽訂安全協議後，在太平洋擴張勢力的野心昭然若揭，也引起印太區域和世界主要國家的高度關切。

外交部指出，密國總統在信中大篇幅詳述密國遭受中國政治戰（Political Warfare）及灰色地帶動作（Grey Zone Activities）的影響，以及中國在密國和外交場域的惡劣行徑，足以證明中國威權主義對外擴張手段；民主陣營必須團結一致，共同阻止威權擴張，損害全球利益。

外交部指出，對於報導中引述我國與個別國家接觸等情事，「不予置評」。相對於中國惠而不實的承諾，以及「一帶一路」大而無當的工程，我國向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan can help」的精神，協助友邦民生發展，共創雙贏。

外交部表示，我國樂願「以台灣模式」協助密國發展，嘉惠密國人民福祉，尊重也歡迎密國和我國拓展雙邊關係。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與全球理念相近的國家攜手合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序。

密克羅尼西亞總統帕努埃洛。美聯社
密克羅尼西亞總統帕努埃洛。美聯社

外交部 密克羅尼西亞 踏實外交 吳釗燮

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